THY Super Bowl heyecanını Mehmet Öz ile yaşatacak

Dünyanın en fazla ülkesine uçan Türk Hava Yolları, Dr. Mehmet Öz’ün rol aldığı yeni reklam kampanyası, “Beş Duyu”nun ilk kez yayınlanacağı Super Bowl final heyecanını bu yıl da uçak içi ekranları üzerinden canlı yayınla yolcularıyla buluşturuyor.

Türk Hava Yolları yolcuları, 4 Şubat 2018 tarihinde, internet bağlantılı uçuşların tamamında Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL)’nin final müsabakası olan Super Bowl LII'yi canlı olarak izleyebilecekler.

Süreçle ilgili görüşlerini paylaşan Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Ahmet Olmuştur; “Yolcularımızı sadece dünyanın en fazla ülkesine ulaştırarak seçkin hizmet anlayışımızı buluşturmakla kalmıyor, uçuşları süresince bu anlayışın tamamlayıcı bir parçası olan kapsamlı uçak içi eğlence sistemimiz Planet ile de onlara oldukça keyifli bir uçuş deneyiminin kapılarını açıyoruz. Bu bağlamda, Amerikan TV tarihinin en çok izlenen yayını olarak kayıtlara geçen Super Bowl’u bir kez daha uçuşlarımızda canlı olarak yayınlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, dünyaca ünlü kalp cerrahı ve ekran yüzü Dr. Mehmet Öz’ün rol aldığı ‘Beş Duyu’ kampanyamızın tanıtım videosunu da yine bu yayının reklam arasında ilk kez kamuoyunun beğenisine sunacak olmak ise bizi son derece heyecanlandırıyor.” dedi.

Küresel havacılık sektörünün en prestijli değerlendirme kuruluşlarından biri olarak addedilen Skytrax tarafından 6 kez üst üste "Avrupa'nın En İyi Havayolu" ilân edilen Türk Hava Yolları, yine aynı organizasyon tarafından “En İyi Business Class İkram Servisi”, “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu” ve “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı” gibi farklı kategorilerde birçok kez ödül almış olması ile biliniyor.

Küresel taşıyıcı, uçak içi eğlence sistemi Planet ile 23 farklı dilde 800'den fazla TV şovu, 700'den fazla müzik albümü, 7 uçak içi canlı TV yayını, "betimlemeli altyazı" ve “betimlemeli seslendirme” tekniklerinin kullanımı sayesinde engelli yolcular için özel hazırlanmış 11 film seçeneğini de içeren oldukça kapsamlı bir uçak içi eğlence hizmetini uçaklarında hazır bulundurmakla birlikte tüm uzun mesafeli uçuşlarında gürültü engelleyici kulaklıkları da yolcularının kullanımına sunuyor.