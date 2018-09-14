THY tarihinin en yüksek aylık doluluk oranına ulaştı

Türk Hava Yolları (THY), yüzde 85,6'lık performans ile tarihinin en yüksek ağustos ayı doluluk oranına ulaştı.

THY, ağustos ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye'ye ve THY'ye olan talep artışının devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendi, ağustos ayında da devam etti. Taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artış göstererek 7,6 milyona ulaşırken, toplam doluluk oranı da yüzde 85,6 oldu.

Kapasitenin (arz koltuk kilometre) yüzde 0,5 ile minimal bir artış gösterdiği ağustos ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan arttı. Dış hat doluluk 1,1 puanlık artışla yüzde 85,3'e, iç hat doluluk oranı da 2,4 puanlık artışla yüzde 87,6'ya yükseldi.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda, yurt dışı yolcu sayısında yüzde 3,4'lük artış yaşandı.

Kargo ve posta hacmi, geçmiş aylardaki çift haneli büyüme trendine devam etti ve geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 21 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 32 ile Kuzey Amerika, yüzde 24 ile Avrupa, yüzde 22 ile Uzak Doğu ve yüzde 18 ile Orta Doğu katkı sağladı.