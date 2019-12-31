FİNANS
  4. THY'den KAP'a 'Boeing 737 Max' açıklaması (2)

THY'den KAP'a 'Boeing 737 Max' açıklaması (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 09:58 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili kayıpların belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda şirket ile anlaştığını açıkladı.

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Türk Hava Yolları (THY), Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili kayıpların belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda şirket ile anlaştığını açıkladı.
Hürriyet gazetesinden Uğur Cebeci'nin haberine göre, iki şirket nakit 150 milyon dolarlık tazminat üzerinde anlaştı.
Habere göre, "Ayrıca, 75 milyon dolarlık yedek parça, eğitim vs’de eklenirse 225 milyon dolarlık önemli bir girdi dün gece saat 01.30 şirket kasasına girdi. Anlaşmanın en önemli noktalarından biri de 2019 yılında alınmış beklemede olan bütün 737 MAX’ler için yapılan ödemeler durduruldu. Ayrıca alınacak tazminat sadece 2019 yılını kapsayacak. Bundan sonra uçaklar uçuncaya kadar olan dönemdeki zararda ayrıca tahsil edilecek."
THY'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı."

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