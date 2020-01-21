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  4. Tianwan NGS’nin 7. ünitesinin inşaatına planlanandan 5 ay önce başlanabilecek

Tianwan NGS’nin 7. ünitesinin inşaatına planlanandan 5 ay önce başlanabilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

1200 tasarımlı 7’nci ünitesinin inşasına planlanan süreden 5 ay önce başlanabileceği bildirildi.Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Çin’in Jiangsu eyaletinde faaliyet gösteren, Rusya ve Çin ortak çalışmasının sonucu olan Tianwan Nükleer Santraline ziyarette bulundu.

Tianwan NGS’nin 7. ünitesinin inşaatına planlanandan 5 ay önce başlanabilecek

1200 tasarımlı 7’nci ünitesinin inşasına planlanan süreden 5 ay önce başlanabileceği bildirildi.
Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Çin’in Jiangsu eyaletinde faaliyet gösteren, Rusya ve Çin ortak çalışmasının sonucu olan Tianwan Nükleer Santraline ziyarette bulundu. Santralde bugün Rus tasarımı VVER-1000 4 güç ünitesi tam kapasite ile çalışıyor.
Alexey Likhachev, Tianwan Nükleer Santrali ziyareti kapsamında Çin Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Zhang Kejian ile de bir araya geldi. İkili santralin 3’üncü ünitesindeki nükleer adanın son kabulü için gerçekleşen imza törenine katıldılar. Rusya ve Çin, bu tören ile operasyon için nükleer adanın transferinin Çinli müşteriye nakledildiğini teyit eden nihai kabul bildirisine imza attı.
Anlaşmayı, Rusya adına Rosatom’un Çin’deki projelerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Alexey Bannik-ASE EC JSC, Çin adına ise Jiangsu Nükleer Güç Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Zhang Yi imzaladı. Şu anda santralin 4 ünitesi de nominal kapasite düzeyinde çalışarak Çin ve dünya nükleer endüstrisinin en iyi sonuçlardan biri olduğunu ortaya koyuyor.

Planlanandan 5 ay önce başlanabilecek
Aleksey Likhachev, 3’üncü ve 4’üncü güç ünitelerinin ticari operasyonunun belirlenen takvimin öncesinde başladığına dikkat çekerek, "Tianwan Nükleer Santrali, Rus ve Çinli nükleer mühendislerin en yüksek seviyedeki becerilerinin, her bir çalışanının kişisel ve profesyonel katkısının oluşturduğu sinerjinin en iyi teyidi ve canlı bir örneğidir" dedi.
Alexey Likhachev ve Zhang Kejian ayrıca Tianwan Nükleer Santralinin 3+ nesil VVER-1200 tasarımlı yeni güç üniteleri 7’nci ve 8’inci ünitelerinin inşası için ayrılan bölgeyi de ziyaret ettiler. Taraflar, 7’nci ünitenin temel betonunun planlanan iş takviminden 5 ay önce Aralık 2020’de atılabileceğini belirttiler.

Rus-Çin işbirliği ile hayata geçirilen en büyük proje
Tianwan NGS, Rus-Çin ekonomik işbirliği çerçevesinde inşa edilen en büyük tesis niteliğini taşıyor. Şu anda santralde Rus tasarımı VVER-1000 ile donatılmış 4 güç ünitesi çalışıyor. Tianwan NGS’deki 1 ve 2 no’lu güç üniteleri 2007’de, 3 ve 4 no’lu güç üniteleri de 2018’de işletmeye alındı. Santralde dört kanallı güvenlik sistemi, aktif ve pasif güvenlik sistemleri ve dijital I&C sistemi bulunuyor. Reaktörler, depremlere, patlamalara ve diğer doğal afetlere dayanabilen çift muhafaza içeriyor. Reaktör kabının içinde ayrıca ek bir güvenlik bariyeri sağlayan bir “kor tutucu” bulunuyor.
8 Haziran 2018’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’e yaptığı ziyaret sırasında Rusya ve Çin, 3+ VVER tasarımına sahip 7 ve 8 no’lu ünitelerin inşası için hükümetler arası protokol ve çerçeve sözleşme imzaladı. 7 Mart 2019’da ise Pekin’de iki ülke Tianwan NGS’de 7 ve 8 numaralı reaktörlerin inşası için genel bir sözleşme imzaladı.

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