Tıbbi cihaz üreticilerinden OSB'lerde atıl durumdaki arsalar için öneri

Üreticinin, maddi gücünü arsa alımı ve üretim tesisi yapmaya harcadığına bunun da yatırımcının sermayesini önemli ölçüde azalttığına işaret eden Demir, şu ifadeleri kullandı:

Dar gelirli ve asgari ücretli vatandaşların düşük faiz ve 20 yıl vadeli ödeme planıyla ev sahibi olmalarına yönelik modeli hatırlatan Demir, benzer bir modelin iş insanları için de hayata geçirilebileceğini dile getirdi.

"Üretici için iş sadece arsa ücretiyle kalmıyor, arsanın üzerine bina ve üretim tesisi yapılıyor. Binanın da arsanın da bir maliyeti var. Dolayısıyla bu, işletmelerin sermayelerinin önemli ölçüde azalmasına neden oluyor. Daha sonra yatırımcının işletme sermayesine parası kalmıyor. Yatırımcı, gücünü arsa alımı ve bina yapımına harcamak yerine sahip olduğu sermayeyi işletme sermayesi olarak kullanırsa bu durum işine pozitif yansıyacaktır. Bu formülü KOBİ'ler için gündeme getirmek istiyoruz çünkü küçük işletmelerin çoğu kiracı ya da OSB'lerden arsa alıp, üretim tesisi kurup, kiradan kurtulmak isteyen işletmeler."

Demir, taleplerinin hayata geçirilmesi durumunda üreticilerin gelişmiş makineler alabileceklerini ve ham maddeye daha fazla para ayırabileceklerini belirterek, finansal açıdan sıkıntı yaşayan üreticilerin işini geliştirmeyi, ihracatı düşünemediğini ve bu nedenle istihdam yaratamadığını kaydetti.

