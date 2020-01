Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: “ABD pazarında gidecek çok yolumuz var”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen tekstil fuarı için New York’ta bulunan Bakan Yardımcısı Turagay, ABD ile Türkiye arasındaki ticari potansiyele ve genel ekonomik gelişmelere yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ağustos ayında Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat ana planı çerçevesinde 5 sektörde dünyada 17 hedef ülke belirlediklerini hatırlatan Turagay, “Bu 17 ülkenin dünya gayri safi yurtiçi hasılasından aldığı pay yüzde 60, dünya ithalatından aldığı pay yüzde 45, ve benim bunların ithalatı içindeki payım binde 5, ben bunu yüzde 1’e çıkarmam lazım.” şeklinde konuştu.

Turagay, bu ülkeler arasında ABD'nin de bulunduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

“ ABD kolay bi pazar değil. ABD’de 1-2 sene para kazanamayabilirsiniz, ama bu süre içinde sistemi oturtabilirseniz, ABD size ömür boyu para kazandırabilir. İhracatçılarımızdan isteğimiz ve beklediğimiz biraz sabırlı olsunlar, uzun vadeli düşünsünler. Devlet olarak da bu konuda elimizden gelen desteği veriyoruz. Fuarlara katılımın neredeyse yüzde 50'sini devlet karşılıyor. Aynı şekilde New York’ta Türk Ticaret Merkezi kurduk. Yeni depolama alanları kurmak da planımız dahilinde.”

-Mobilyacılar ABD’ye geliyor

New York’ta gerçekleştirilen “I of the World” tekstil fuarının bir başlangıç olduğunu vurgulayan Turagay, önümüzdeki dönemde mobilyacıları da ABD'ye getirmeyi planladıklarını kaydetti.