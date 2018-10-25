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Ticaret Bakanı açıkladı! 337 firmanın 6 bin 358 ürün hatalı fiyat artırmış

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.10.2018 13:58 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fiyat artışı denetimleri kapsamında bugüne kadar 5 bin 300 firmayı, 77 bin 386 ürünü denetlediklerini belirterek, "337 firmanın 6 bin 358 ürününde hatalı fiyat artışı tespit ettik. Bin 581 ürünün etiketinde yanlış uygulamalar, gramajlarda oynamalar fark ettik" dedi.

Ticaret Bakanı açıkladı! 337 firmanın 6 bin 358 ürün hatalı fiyat artırmış

Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanPekcan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ve taleplere ilişkin bakanlık olarak üzerlerine düşen çalışmaları yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda dile getirilen sorunları değerlendiren Pekcan, "Konkordatoyla ilgili incelemelerimizi başlatıyoruz. Tasfiyeyle ilgili kanun taslağı bildiğim kadarıyla hazır, en kısa zamanda çıkacak. Fiyat farklarıyla ilgili çalışma devam ediyor. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili çalışma hazırlandı, bugünlerde çıkacak." diye konuştu.

Sektör odaklı sıkıntıları not aldıklarını, bunları değerlendireceklerini vurgulayan Pekcan, "KDV iadeleriyle ilgili bakanımızdan bir çalışma talep ettik. En azından bunlar teminat gösterilebilir." ifadesini kullandı.

Pekcan, firma ve marketlerde gerçekleştirilen fiyat denetimlerine ilişkin bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak ticaret erbabımıza sorun yaratmayacak, itibarını zedelemeyecek şekilde bu çalışmaları yürütüyoruz. Zabıtalarla ilgili olarak ticaret il müdürlüklerimize, 'Ne olur böyle yapmasınlar, verilen görevi kimseyi kırmadan, incitmeden, rencide etmeden yapsınlar.' şeklinde talimat verdik. Şu ana kadar 5 bin 300 firmayı, 77 bin 386 ürünü denetledik. 337 firmanın 6 bin 358 ürününde hatalı fiyat artışı tespit ettik. Bin 581 ürünün etiketinde yanlış uygulamalar, gramajlarda oynamalar fark ettik. Alo 175 hattına 46 bin 13 başvuru geldi. 15 kişilik kadroyu 30 kişiye çıkardık. Bu hafta mobil uygulama başlatıyoruz. Şikayetle ilgili fotoğraf çekilip gönderilebilecek. Şikayetlerle ilgili gelişmeler telefondan izlenebilecek. Şikayetler merkeze ve ticaret il müdürlüğüne gidecek ve anında tedbir alınacak."

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konkordato

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