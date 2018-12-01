Ticaret Bakanı Pekcan: Cumhuriyet'in en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştık!

Pekcan, kasım ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin yazılı açıklamasında, son 12 aylık ihracatın yüzde 7,8 artışla 168 milyar 77 milyon dolara çıktığını ve bu rakamın da Cumhuriyet tarihinde ulaşılan en yüksek yıllık ihracat olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin küresel ticaretteki rekabetçi gücünü artırmak için sürdürülen çalışmaların sonuçlarını görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Pekcan, "2018 yılı ihracatta rekorlar yılı olarak geçmeye devam ediyor. Yeni Ekonomi Programı'nda öngörülen yıl sonu ihracat değeri olan 170 milyar dolar hedefine ulaşacağımıza inancımız tamdır. Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolara yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ithalatın kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 azalarak 16 milyar 136 milyon dolar seviyesine gerilediğini aktaran Pekcan, 2017 yılının kasım ayında yüzde 69 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının ise bu yılın kasım ayında yüzde 96,3 düzeyine yükseldiğini bildirdi.