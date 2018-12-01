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Ticaret Bakanı Pekcan: Cumhuriyet'in en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştık!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.12.2018 10:15 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasımda ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolara yükseldiğini ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Pekcan: Cumhuriyet'in en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştık!

Pekcan, kasım ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin yazılı açıklamasında, son 12 aylık ihracatın yüzde 7,8 artışla 168 milyar 77 milyon dolara çıktığını ve bu rakamın da Cumhuriyet tarihinde ulaşılan en yüksek yıllık ihracat olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin küresel ticaretteki rekabetçi gücünü artırmak için sürdürülen çalışmaların sonuçlarını görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Pekcan, "2018 yılı ihracatta rekorlar yılı olarak geçmeye devam ediyor. Yeni Ekonomi Programı'nda öngörülen yıl sonu ihracat değeri olan 170 milyar dolar hedefine ulaşacağımıza inancımız tamdır. Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolara yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ithalatın kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 azalarak 16 milyar 136 milyon dolar seviyesine gerilediğini aktaran Pekcan, 2017 yılının kasım ayında yüzde 69 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının ise bu yılın kasım ayında yüzde 96,3 düzeyine yükseldiğini bildirdi.

"CARİ AÇIKTA İYİLEŞME DEVAM EDECEK"

Pekcan, dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90,5 azalarak 604 milyon dolara gerilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dış ticaret açığımızdaki bu iyileşmenin olumlu etkilerini cari açığımızdaki iyileşmeyle de görüyoruz. Bu kapsamda, son 5 ayda azalan dış ticaret açığının kasım ve aralık aylarında da aynı eğilimi sürdüreceği öngörülmektedir. Böylece temmuz ve ağustos aylarında gerilemeye başlayan cari açık eylülde fazla verirken, ekim ve kasım aylarında da cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize verilen desteklerle beraber Ar-Ge faaliyetlerinde yoğunlaşacak üretim yapımızla dış ticaret dengemizin daha da iyileşeceğine inanıyoruz."

"DIŞ TİCARETTE TÜRK LİRASI KULLANIMINI ARTIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Türk lirasının dış ticaretteki kullanımını artırmak üzere çalışmalar yaptıklarını ifade eden Pekcan, bu kapsamda tüm paydaşların katılımıyla çalıştaylar düzenlendiğini aktardı.

Pekcan, kasım ayı itibarıyla milli parayla ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği ülke sayısının 174 olduğunu, aynı dönemde 110 ülkeyle ithalat işlemlerinin Türk lirasıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Söz konusu dönemde Türk lirasıyla yapılan ticaretin hacminin 4,8 milyar lirası ihracat, 5,3 milyar lirası ithalat olmak üzere toplam 10,1 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak bir taraftan destek mevzuatımızı sadeleştiriyoruz bir taraftan da firmalarımızın bu destekleri tanımasını ve faydalanmasını kolaylaştırıyoruz. Vizyonumuz, kolay desteklerimizle daha fazla kadın girişimcimizi, KOBİ'lerimizi, esnaf ve sanatkarlarımız ile genç girişimcilerimizi küresel pazara açmak, onları ihracatçı hale getirmek, böylece ihracatı tabana yaymaktır." ifadelerini kullandı.

"AKTİF FİRMA SAYISINDAKİ ARTIŞ EKONOMİYE GÜVENİ GÖSTERİYOR"

Türkiye'de faaliyet gösteren aktif firma sayısının da kasımda 1 milyon 896 bine yükseldiğine işaret eden Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yılın başından beri firma sayımızın 99 bin artması, ticaret erbabımızın güçlü ekonomimize duyduğu güvenin bir göstergesi oldu. Ülkemiz Dünya Bankası tarafından yayımlanan İş Ortamı Raporu'nda 17 sıra yükselerek 190 ülke içinde 43'üncü olmuştur. Aynı raporun dış ticaret bölümünde ise ülkemiz 29 sıra birden yükselerek 42'inci sırada yer almıştır. Önümüzdeki dönemde, hem iç ticarette hem dış ticarette hem de gümrüklerde çağın bir gereği olan dijitalleşme ve mevzuat sadeleştirmesi alanındaki çalışmalarımızla, Türkiye'yi dünyanın en kolay ticaret yapılan, en kolay iş yapılan ülkeler ligine yükseltmeyi planlıyoruz. Bakanlık olarak yeni dönemde yüksek katma değerli, teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracatın teşvik edilmesini ve böylece ülkemizi yüksek gelirli ülkeler sınıfına eriştirmeyi hedefliyoruz. Yeni pazarlarda, yükselen sektörlerde daha aktif olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin dış ticaretteki gücünü artırmak için kamu-özel-STK iş birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

AA

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Ruhsar Pekcan ihracat

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Ya arkadaş çocuk sabah kahvaltıya sucuk istedi alamadım ama ehonomimiz yine rekordan rekora koşuyor
YAV HE HE .TUİK BAŞKANINI DEĞİŞTİRDİĞİNİZ BELLİ OLUYOR.ÜLKENİN GERÇEK RAKAMLARINI YANSITANLARIN İŞİNE SON VERDİNİZ,UYDURMA RAKAMLARI YAZANALRI BAŞA GETİRDİNİZ.GERÇİ ARTIK İNSANLAR SİZE GÜVENMİYOR.KRAL ÇIPLAK
@berkuygurc insanlar size mi güveniyor? kılıcdara mı? demirtaşa mı? akşenere mi?
Evet çok güzel, ülkenin içi boşaltılıyor, gurur duyun.
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