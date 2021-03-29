FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ticaret Bakanı Pekcan'dan Xiaomi açıklaması

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Xiaomi açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2021 15:30 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yatırımcıların Türkiye'nin geleceğine güvendiğini belirterek, "Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi bir üretim üssü olarak seçmesi şaşırtıcı değildir." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Xiaomi açıklaması

Teknoloji şirketlerinden Xiaomi ve partneri Salcomp'un, yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip İstanbul Avcılar'daki fabrikasının açılışı gerçekleştirildi.

XIAOMI FABRİKA AÇILIŞI YAPILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, etkinlik için gönderdiği video mesajda, Xiaomi ve Salcomp’un Türkiye'de yatırım gerçekleştiriyor olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gerçekleşen yatırımın gerek teknoloji yönüyle gerekse ihracat potansiyeli yönüyle oldukça dikkati çekici ve stratejik bir yatırım olduğuna değinen Pekcan, “Güçlü beşeri sermayesi ve kritik pazarlara yakınlığı ile yatırımcısına her zaman kazandırmış olan Türkiye’nin büyüme serüveni, yerli ve yabancı yatırımlarla devam etmektedir. Büyüme perspektifimizin odağında teknoloji ve katma değer yatmaktadır. Bu bakımdan, Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi bir üretim üssü olarak seçmesi şaşırtıcı değildir. Xiaomi ve Salcomp’u, Türkiye’nin başarı serüvenine dahil oldukları için tebrik ediyor, aramıza hoş geldiniz diyorum.” diye konuştu.

Teknolojinin Türkiye’nin ihracatındaki önemine değinen Pekcan, "Bugün Türkiye’nin ihracatında, en yüksek payı yüzde 35,7 ile 'orta-yüksek teknoloji' ürünler almaktadır. 'Yüksek teknoloji' ürünler ile birlikte değerlendirildiğinde bu oran yüzde 39,1’e çıkmaktadır. Son yıllarda teknoloji alanında kat ettiğimiz mesafeyi daha da iyileştirerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 2 bin kişiye istihdam sağlayacakCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

'TÜRKİYE YATIRIM İÇİN DOĞRU ADRES'

Küresel ekonominin hızlı bir dönüşümün içinden geçtiği bu dönemde, Türkiye’nin yatırımcı, üretici ve ihracatçı için doğru adres olmaya devam ettiğinin altını çizen Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi gibi zor bir dönemde pozitif büyüme sağlayan Türkiye, ihracatında da hızlı ve güçlü toparlanma ile yeni rekorlara imza atmakta, küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olmaya devam etmektedir. Başta Avrupa Birliği ile olmak üzere, bölgemizde ve ötesindeki tedarik zincirleri içerisindeki rolümüzü güçlendirme hedefi ile hareket etmeye devam ediyoruz. Son dönemde Türkiye’nin dünya toplam ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkmıştır.

Gümrük Birliğimiz ve mevcut Serbest Ticaret Anlaşmaları ağımız göz önüne alındığında Türkiye, yatırımcısına, dünya ekonomisinin yüzde 27’sine karşılık gelen 23,4 trilyon dolarlık bir pazarda serbestçe ve avantajlı bir şekilde ticaret yapabilme olanağını sunmaktadır. Bildiğiniz üzere yabancı yatırımcılar, Türkiye’de, her yönüyle çok güçlü bir altyapı bulmaktadır. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatta devlet desteklerimizle, Eximbank finansmanıyla, Kolay İhracat Platformu gibi dijital danışmanlık sağlayan enstrümanlarımızla ve Bakanlığımızın geniş yurt içi ve yurt dışı teşkilatıyla yatırımcılara etkin imkanlar sunmaya devam ediyoruz."

'YATIRIMCI TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE GÜVENİYOR'

Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri projesine de değinen Pekcan, "Geçtiğimiz sene hayata geçirdiğimiz Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgelerinde, ihracat perspektifi ile yapılacak teknoloji yatırımlarına çok önemli destek ve teşvikler sağladığımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim. İlk İhtisas Serbest Bölgemiz, bilişim sektöründe faaliyete geçmiş ve yatırımcı kabul etmeye başlamıştır. Türkiye’nin rekabetçilik yönünde sağladığı avantajlar ile birlikte, yatırımcıya sağlanan kurumsal, mali ve teknik destekler sayesinde ülkemiz, uluslararası doğrudan yatırımlar bakımından bir çekim ve cazibe merkezi olmayı sürdürecektir. Bu da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimizde elimizi güçlü kılmaya devam edecektir. Bizler ülkemizin geleceğine güveniyoruz; yatırımcı, Türkiye’nin geleceğine güveniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Xiaomi ve Salcomp’un yönetici ve yetkililerine Türkiye’deki fırsatı gördükleri için tebriklerini ileten Pekcan, "İnanıyorum Xiomi (Şau-mi), ülkemizdeki teknoloji sektörü içerisinde önemli bir paydaş olacak, sektörün diğer aktörleri ile önemli etkileşimler sağlayacak ve ülkemizdeki bu yatırımlarından dolayı her anlamda büyük kazanımlar elde edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, teknolojisiyle, yarattığı istihdam ile her açıdan oldukça stratejik bir yatırım olan bu fabrikanın, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, çalışanlara şimdiden başarılar diliyorum." temennisinde bulundu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
Bankacılık sektörünün aktifleri yükseldiBankacılık sektörünün aktifleri yükseldi
Vergi yapılandırma uzatıldı mı?Vergi yapılandırma uzatıldı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mutant virüs Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı
Mutant virüs Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı
Eğer bize korona aşısı verirseniz karşılığında...
Eğer bize korona aşısı verirseniz karşılığında...
Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!
Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!
SGK prim yapılandırmasında son gün yaklaşıyor!
SGK prim yapılandırmasında son gün yaklaşıyor!
Tadelle ve Saralle'yi bünyesine katıyor!
Tadelle ve Saralle'yi bünyesine katıyor!
Ford Otosan'dan üretim durdurma kararı!
Ford Otosan'dan üretim durdurma kararı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Okuyucu Yorumları 1 yorum
avcılarda fabrika yapılacak arazi varmıydı alah allah.. şu habere bi daha bakiim
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankacılık sektörünün aktifleri yükselerek 6,1 trilyon lira oldu
Bankacılık sektörünün aktifleri yükseldi
Viking Temizlik, 2020 Erişilebilirlik Ödülü’nü aldı!
Viking Temizlik, 2020 Erişilebilirlik Ödülü’nü aldı!
Faizler düşecek mi? Merkez Bankası Başkanından açıklama
Merkez Bankası Başkanından 'Faiz' açıklaması
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut'tan dolarizasyon açıklaması!
Yiğit Bulut'tan dolarizasyon açıklaması!
Ev sahipleri dikkat: Gelir vergisinde son tarih 31 Mart!
Gelir vergisinde son tarih 31 Mart!
Milli Piyango bilet sorgulama | 29 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte amorti sonuçları
29 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.