Ticaret Bakanı Pekcan: Önümüzdeki dönem ekonomide tam bir icraat dönemi olacak

Pekcan, Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, istişare toplantılarında iş dünyasının hemen hemen hepsini temsil eden STK'ların başkanları ile her ay bir araya geldiklerini, bu başkanlarla sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdıklarını, geleceği planladıklarını anlattı.

Brexit, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yeni pazarlar ve benzeri konularda da beraber yol haritaları hazırladıklarını dile getiren Pekcan, ortak çalışma grupları kurduklarını, sivil toplumun gücü ile devletin gücünü birleştirerek daha katma değerli bir çalışma oluşturmaya ve ekonomiye daha pozitif katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ruhsar Pekcan, seçim sürecini tamamladıklarını anımsatarak, "Bundan böyle Cumhurbaşkanımızın da altını çizdikleri üzere artık odak noktamız ekonomi. Ve önümüzdeki 4-4,5 yılda gündemimizde projelerimiz ve ekonomiye odaklanacağımız bir dönem var." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önümüzdeki günlerde ekonomide atılacak reformlarla ilgili açıklamalarda bulunacağını anımsatan Pekcan, "Önümüzdeki dönem ekonomide çok önemli adımların atılacağı tam bir icraat dönemi olacak bizim için." diye konuştu.