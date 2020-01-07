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  4. Ticaret Bakanı Pekcan: "Patates-soğan ihracatının kısıtlanması söz konusu değil"

Ticaret Bakanı Pekcan: "Patates-soğan ihracatının kısıtlanması söz konusu değil"

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

"(Kuru soğan ve patates ihracatının ön izne bağlanması) Dünyadaki talebin, Türkiye'nin iç fiyat dengelerini ve ihtiyacını olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık ön izin belgesi alınması şartı getirdik"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyadaki patates ve soğan talebinin, Türkiye'nin iç fiyat dengelerini ve ihtiyacını olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık ihracat için Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin belgesi alınması şartı getirdiklerini bildirdi.

Pekcan, taşıt alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulmasına yönelik basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Resmi Gazete'de bugün patates ve soğan ihracatına ön izin getirilmesine yönelik yayımlanan tebliğle ilgili soru üzerine Pekcan, Bakanlık olarak ihracatın artırılması için çalışma yürüttüklerini, dolayısıyla ihracatı kısıtlamanın söz konusu olmadığını söyledi.

Pekcan, bu yıl dünyada patates, soğan rekoltesi ve üretiminin çok düşük olduğunu, bunun da Türkiye'ye olan talebi aşırı artırdığını belirterek, "Biz bunu özellikle geçtiğimiz ay, çok yoğun bir şekilde gördük ve hissettik. Şu ana kadar piyasada biz yeterince hissetmedik ama bu talebin Türkiye'nin iç fiyat dengelerini ve ihtiyacını olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin belgesi alınması şartı getirdik. İhracatçılarımız bu konuda artık Tarım ve Orman Bakanlığından izin alacak." diye konuştu.

Başka ürünlerin ihracatı için ise şu anda böyle bir kararın söz konusu olmadığına işaret eden Pekcan, "Talepte çok yüksek oranda bir artış vardı. Bir ayda fırlama oldu. Bakanlık olarak anomali tespitlerini de yapıyoruz, hangi ürünün ihracatında ve ithalatında anlık yüksek değişmeler var, o doğrultuda da vatandaşlarımızın menfaatini güderek tedbir almaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu kararın süresinin ne kadar olduğunun sorulması üzerine Pekcan, "Bir süre vermedik, iç piyasa dengelerine ve talebine bağlı" dedi. Pekcan, patates-soğan ihracatının kısıtlanmasının söz konusu olmadığının, sadece ön izin getirildiğinin altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
ön izin belgesi Patates soğan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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