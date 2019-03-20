Ticaret Bakanı Pekcan: ''Yöresel ürünler için belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılışının ardından, Tuşba ilçesindeki Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlenen mobilya fuarının açılışına katıldı.

Ardından valiliği ziyaret eden Pekcan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile görüştü.

Kentteki bir otelde esnafla bir araya gelen Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, 112 milyon dolarlık bir harcamayla çok güzel bir gümrük kapısı inşa ettiklerini söyledi.

Van ekonomisinin çok canlı olduğunu kaydeden Pekcan, "Van aynı zamanda ticaret şehri. İnşallah bu kapının açılmasıyla ticaretimiz, esnafımızın işleri daha fazla canlanacak ve bunun daha fazla kazançlar getireceğine inanıyoruz. Tabi bu kapı tek başına bir anlam ifade etmiyor. Aynı kapasitede İran tarafının da bugün burada hazır olmasını temenni ederdik. Ama bakanlık olarak takipçisiyiz." diye konuştu.

Sekiz aylık görev süresince üç kez İran'daki üst düzey yetkililerle bir araya geldiklerini anlatan Pekcan, "İthalattaki yasakların, İran'daki yasakların kaldırılmasını biz de istiyoruz ama bu İran'ın kendi politikası gereği. Ama tercihli ticaret anlaşmamız olan 63 kalemin yasak listesinden çıkarılması için de kendileriyle görüşme halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda tamamlanır. Razi Gümrük Kapısı'nın tamamlanması ve Razi ile Hoy arasındaki kara yolunun yapılmasını yakinen takip ediyoruz." ifadesini kullandı.