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  4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 yılında 3,2 milyar TL ödeme yaptık. Bu rakam bugüne kadarki en büyük ihracatta devlet desteği tutarıdır."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 yılında 3,2 milyar TL ödeme yaptık. Bu rakam bugüne kadarki en büyük ihracatta devlet desteği tutarıdır."

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 yılında 3,2 milyar TL ödeme yaptık.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 yılında 3,2 milyar TL ödeme yaptık. Bu rakam bugüne kadarki en büyük ihracatta devlet desteği tutarıdır."

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