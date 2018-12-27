Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! 1800 üründe fahiş fiyat artışı saptandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bakan Pekcan özetle şunları söyledi:

"Biz zaten kasım sonu itibariyle ihracatta 168 milyar lira ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Hedefimiz artışı sürekli kılabilmek. Avrupa ve İran'daki durum bizi etkiler.

Ben göreve geldiğimde Hindistan, Çin, Rusya ve Meksika olmak üzere 4 ülke seçtim niye seçtim çünkü dış ticaret açığımızı bu 4 ülkeyle veriyoruz. Türkmenistan Orta Asya'ya açılan ciddi bir pazar. Hindistan da Asya'nın güçlü ekonomik ülkelerinden. İhracatçılarımızla oradaki firmalar arasında işbirliği yapmayı öngörüyoruz. Hindistan Türkiye açısından önemli bir adres.



ABD İLE EKONOMİK İLİŞKİLER

Ek vergiler konuldu. Çelikte aliminyumda ek vergi konuldu. 13 Ağustos itibariyle de bu ek vergiler Türkiye'ye iki katına çıkarıldı. Dünya Ticaret Örgütü'nde profesyonel bir ekibimiz var. Demir-çelik konusunda iki tane dava kazandık. Son zamanlarda yaptığımız görüşmelerde olumlu sinyaller alıyoruz. İş dünyası için her şey çok daha güzel olacak. Türkiye için konulan ek vergilerin kalkmasını bekliyoruz. İhracatçılarımızın hakkını her zeminde koruyacağız. Türkiye için konulan ek vergilerin kalkmasını bekliyoruz.