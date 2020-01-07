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  4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “İhracatçılarımız ön izin belgesini Tarım Bakanlığından alacak”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “İhracatçılarımız ön izin belgesini Tarım Bakanlığından alacak”

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Şu ana kadar piyasada yeterince hissetmedik ama bu talebin Türkiye’nin iç fiyat dengelerini ve ihtiyacını olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık ön izin belgesinin verilmesi yetkisini Tarım Bakanlığı’na verdik.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Şu ana kadar piyasada yeterince hissetmedik ama bu talebin Türkiye’nin iç fiyat dengelerini ve ihtiyacını olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık ön izin belgesinin verilmesi yetkisini Tarım Bakanlığı’na verdik. İhracatçılarımız Tarım Bakanlığından izin alacak” dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Resmi Gazete’de bugün yayınlanan patates ve soğana ilişkin tebliğ hakkında açıklamalarda bulundu. İhracatçılara ön izin belgesinin verilme yetkisini Tarım Bakanlığı’na verdiklerini söyleyen Pekcan, “Bizim ihracatı kısıtlamamız söz konusu olamaz. Ancak bu sene dünyada patates ve soğanın üretimi çok düşük. Bu da Türkiye’ye olan talebi aşırı arttırdı. Geçtiğimiz ay çok yoğun bir şekilde gördük, hissettik. Şu ana kadar piyasada yeterince hissetmedik ama bu talebin Türkiye’nin iç fiyat dengelerini ve ihtiyacını olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık ön izin belgesinin verilmesi yetkisini Tarım Bakanlığı’na verdik. İhracatçılarımız Tarım Bakanlığından izin alacak. İç piyasa dengeleri ve talebine bağlı olarak devam edecek” dedi.

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