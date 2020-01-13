FİNANS
  4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Afrika çıkarması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Afrika çıkarması

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

Bakan Pekcan'ın bugün ve yarın Nijerya'da, 15 Ocak'ta Fas'ta gerçekleştireceği temaslar kapsamında, ticari ve ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak, yeni yatırım imkanları görüşülecek - DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı Hakan Özel: - "Nijerya'nın ekonomisi ithalata dayalı. 200 milyon nüfuslu ülkede Türkiye'de üretilen hemen her ürün için pazar bulunuyor" - DEİK Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı Mehmet Büyükekşi: - "Türk firmalarımızın Fas ile ticareti, Afrika pazarına açılmada önemli bir kapı. Faslı firmalarla enerji, elektrik elektronik, gıda, tekstil, mobilya, dayanıklı tüketim ürünleri, kimya, ilaç sektörlerinde ortak yatırımlarla Afrika'ya açılma imkanı bulunuyor"

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberindeki heyetle bugün ve yarın Nijerya'yı, 15 Ocak'ta Fas'ı ziyaret ederek yeni iş birliği imkanlarının kapılarını aralayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Pekcan'ın Nijerya'nın başkenti Abuja'ya bugün başlayacak ziyaretine, Afrika ülkeleriyle ticaret ve yatırım ilişkisi bulunan Türk iş insanları da eşlik edecek.

Pekcan ile Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Richard Otinba Adeniyi Adebayo başkanlığında yarın "Türkiye-Nijerya İş Forumu" düzenlenecek.

Türkiye'den ve Nijerya'dan önde gelen iş kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin katılacağı forumda, iki ülkenin ticari ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinde öncelikli görülen konular ele alınacak.

Pekcan'ın, Nijerya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo ve Dışişleri Devlet Bakanı Zubariu Dada ile gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerinin çok boyutlu görüşülmesi de planlanıyor.

Nijerya, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki 6'ncı, Sahra Altı Afrika'da ise Güney Afrika Cumhuriyeti'nden sonra 2'nci büyük ticaret partneri konumunda bulunuyor. Söz konusu ziyaretin ikili ticaret ve yatırım ilişkileri açısından önemli bir fırsat olacağı değerlendiriliyor.

Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Nijerya'da üstlendikleri 48 projenin toplamı değeri 1,8 milyar dolara ulaşırken, iki ülkenin toplam ticaret hacmi 2019'da 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Nijerya'dan sonraki durak Fas

Pekcan, Nijerya'daki temasların ardından, 15 Ocak'ta Fas-Türkiye Yatırım ve İş Ortamı Forumu ile Fas-Türkiye Ortak Komitesi Toplantısına katılmak üzere Fas'ın başkenti Rabat'a geçecek.

Bakan Pekcan, burada da Sanayi ve Ticaret Bakanı Mulay Hafid Al Alamy, Ekonomi, Maliye ve İdare Reformu Bakanı Muhammed Benchaaboun'un yanı sıra Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Türkiye'nin "İhracat Ana Planı"nda 17 hedef ülkeden biri olan Fas'a ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 2,3 milyar dolara ulaşırken, ithalat yüzde 3,5 düşerek 690 milyon dolara geriledi. Geçen yıl iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

- "Nijerya ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyoruz"

DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı Hakan Özel, AA muhabirine, Türkiye'nin Nijerya için kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri lojistik avantajla sağlayabileceğini, düzenlenecek İş Forumu'nda bunun anlatılacağını ve iki ülkenin ticaretini canlandırmak için girişimlerde bulunulacağını söyledi.

Türk yatırımcıların Nijerya'da bebek bezi üretim tesisi, kereste fabrikası, taş kırma tesisleri, mobilya üretim ve montaj tesisleri gibi yatırımları bulunduğunu belirten Özel, "Nijerya'nın ekonomisi ithalata dayalı, 200 milyon nüfuslu ülkede Türkiye'de üretilen hemen her ürün için pazar bulunuyor." dedi.

Nijerya ile ticarette yaşanan vize sorunu gibi konular için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, ülkeyle mevcut ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- "Türk yatırımcılar otomotiv yatırımı için davet ediliyor"

DEİK Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı Mehmet Büyükekşi de Türk iş insanlarının ülkede 1 milyar dolar civarında yatırımı bulunduğunu ve yaklaşık 8 bin Faslıya istihdam sağlandığını söyledi.

Fas'ta süpermarket ve tekstil alanında Türk ürünlerinin kalitesine ilişkin güzel bir imaj bulunduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Fas'ta Türk firmaları müteahhitlik ve inşaat, balıkçılık, otomotiv, toptan ve perakende ticaret, tekstil, mobilya, demir çelik, halı, gıda, hazır giyim gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor." diye konuştu.

Büyükekşi, Fas'ın Türkiye ile ticaretinde açık verdiğine ve Türkiye'den yeterince yatırım alamadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk firmalarımızın Fas ile ticareti Afrika pazarına açılmada önemli bir kapı. Faslı firmalarla enerji, elektrik elektronik, gıda, tekstil, mobilya, dayanıklı tüketim ürünleri, kimya, ilaç sektörlerinde ortak yatırımlarla Afrika'ya açılma imkanı bulunuyor. Yatırım yasası gereği ülkede vergi muafiyetlerine ek olarak, yabancı yatırımcılara finansal avantajlar sağlanıyor."

Türk yatırımcıların başta otomotiv olmak üzere çeşitli sanayi sektörlerinde Fas'a davet edildiğini belirten Büyükekşi, bu kapsamda çalışmalar yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız
Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den ‘yeşil bina sertifikası’Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den ‘yeşil bina sertifikası’
Euromoney : Akbank Türkiye’nin "En İyi Dış Ticaret Bankası"Euromoney : Akbank Türkiye’nin "En İyi Dış Ticaret Bankası"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEİK, DEİK Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı Mehmet Büyükekşi, DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı Hakan Özel, Fas, Nijerya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

En Çok Okunan Haberler

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Taksit sınırı 3'e indirildi

Taksit sınırı 3'e indirildi

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldı

Şırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den ‘yeşil bina sertifikası’

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den ‘yeşil bina sertifikası’

Euromoney : Akbank Türkiye’nin "En İyi Dış Ticaret Bankası"

Euromoney : Akbank Türkiye’nin "En İyi Dış Ticaret Bankası"

“Gayrimenkul sektöründe ivme başladı”

“Gayrimenkul sektöründe ivme başladı”

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

ABD’li Taronis Türkiye’de şirket kuruyor

ABD’li Taronis Türkiye’de şirket kuruyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.