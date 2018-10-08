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Ticaret Bakanlığı 114 firmadan fahiş fiyat artışıyla ilgili savunma istedi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2018 15:01 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, 114 firmadan fahiş fiyat artışı gerekçesiyle savunma istedi.

Ticaret Bakanlığı 114 firmadan fahiş fiyat artışıyla ilgili savunma istedi

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarıyla ilgili basın açıklamasında bulundu.

Haksız fiyat artışına yönelik 81 ticaret il müdürlüğü kanalıyla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürün denetlendi.AA

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
işiniz yok gidin elektirk doğalgaz su köprü bunların hesabını sorun
hükümet kendisi doğalgaza,elektiriğe,akaryakita zam yapinca normal.hükümette halka savunmasini versin.
elektrik direklerine bi'memur çıkartın milletin gazını alın anca ver mehteri
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