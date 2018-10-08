Ticaret Bakanlığı 114 firmadan fahiş fiyat artışıyla ilgili savunma istedi

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarıyla ilgili basın açıklamasında bulundu.
Haksız fiyat artışına yönelik 81 ticaret il müdürlüğü kanalıyla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürün denetlendi.AA
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