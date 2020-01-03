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  4. Ticaret Bakanlığı 2019 aralık ayı veri bülteni (1)

Ticaret Bakanlığı 2019 aralık ayı veri bülteni (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Geçici dış ticaret verilerine göre, 2019 Aralık'ta ihracat, Genel Ticaret Sistemi dikkate alındığında yıllık bazda yüzde 4,87 artarak 15 milyar 385 milyon dolar, ithalat yüzde 20,05 artışla 20 milyar 105 milyon dolar oldu - Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat yüzde 6,39 artarak, 14 milyar 693 milyon dolar, ithalat ise yüzde 14,88 yükselişle 19 milyar 18 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2019 Aralık'ta ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,87 artarak 15 milyar 385 milyon dolar, ithalat yüzde 20,05 artışla 20 milyar 105 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, 2019 yılı aralık ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise aylık ihracat yüzde 6,39 artarak, 14 milyar 693 milyon dolar, ithalat ise yüzde 14,88 yükselişle 19 milyar 18 milyon dolar oldu.

GTS'ye göre ise aralıkta ihracat yüzde 4,87 artarak 15 milyar 385 milyon dolar, ithalat yüzde 20,05 artışla 20 milyar 105 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi ÖTS'ye göre aylık bazda yüzde 11,02 artışla 33 milyar 711 milyon dolar, GTS'ye göre ise yüzde 12,96 yükselerek 35 milyar 490 milyon dolar oldu.

- En çok ihracat ve ithalat yapılan grup ile fasıllar

ÖTS'ye göre, aralıkta en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 555 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 6 milyar 207 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 774 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

GTS'ye göre de "ham madde (ara mallar)" grubunda 6 milyar 988 milyon dolar, "tüketim malları" grubunda 6 milyar 451 milyon dolar, "yatırım (sermaye) malları" grubundaysa 1 milyar 847 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde ÖTS'ye göre en çok ithalat 14 milyar 344 milyon dolar, "ham madde (ara mallar)", 2 milyar 709 milyon dolar ile yatırım (sermaye) malları, 1 milyar 935 milyon dolarla "tüketim malları" grubunda gerçekleşti.

GTS'ye göre ithalat ise 15 milyar 99 milyon dolar ile "ham madde (ara mallar)", 2 milyar 756 milyon dolar ile "yatırım (sermaye) malları", 2 milyar 219 milyon dolar "tüketim malları" gruplarında gerçekleşti.

Aynı dönemde ÖTS'ye göre en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 274 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 430 milyon dolar "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 822 milyon dolar "elektrikli makina ve cihazlar, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazları" oldu.

GTS'ye göre en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 261 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 534 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 902 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazları" olarak kayıtlara geçti.

GTS'ye göre aralıkta en çok ithalat 3 milyar 800 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler", 2 milyar 306 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 630 milyon dolarla "kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" fasıllarında gerçekleşti.

ÖTS'ye göre aylık en fazla ithalat yapılan fasıl 3 milyar 634 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olurken, bu faslı 2 milyar 204 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 614 milyon dolarla "kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" izledi.

- Ülkelere göre ihracat ve ithalat

GTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 294 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 969 milyon dolarla Irak ve 885 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat ise 2 milyar 361 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 2 milyar 15 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 880 milyon dolarla Çin takip etti.

ÖTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 209 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 872 milyon dolarla Irak ve 855 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat ise aynı ayda 2 milyar 163 milyon dolarla Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 844 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 784 milyon dolarla Çin takip etti.

- Şirket verileri

Aralık ayı itibarıyla aktif limited şirket sayısı 860 bin 66, ticari işletme sayısı 728 bin 515, şube sayısı 209 bin 196, anonim şirket sayısı 136 bin 909, kooperatif sayısı 36 bin 70, kolektif şirket sayısı 35 bin 700, komandit şirket sayısı bin 778 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 8 bin 234, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 928 bin 389 olarak hesaplandı.

(Sürecek)

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2019 aralık genel ticaret sistemi özel ticaret sistemi Ticaret Bakanlığı

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