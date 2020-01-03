Ticaret Bakanlığı 2019 aralık ayı veri bülteni (1)

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2019 Aralık'ta ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,87 artarak 15 milyar 385 milyon dolar, ithalat yüzde 20,05 artışla 20 milyar 105 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, 2019 yılı aralık ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise aylık ihracat yüzde 6,39 artarak, 14 milyar 693 milyon dolar, ithalat ise yüzde 14,88 yükselişle 19 milyar 18 milyon dolar oldu.

GTS'ye göre ise aralıkta ihracat yüzde 4,87 artarak 15 milyar 385 milyon dolar, ithalat yüzde 20,05 artışla 20 milyar 105 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi ÖTS'ye göre aylık bazda yüzde 11,02 artışla 33 milyar 711 milyon dolar, GTS'ye göre ise yüzde 12,96 yükselerek 35 milyar 490 milyon dolar oldu.

- En çok ihracat ve ithalat yapılan grup ile fasıllar

ÖTS'ye göre, aralıkta en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 555 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 6 milyar 207 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 774 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.