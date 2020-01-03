Ticaret Bakanlığı 2019 aralık ayı veri bülteni (2)

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2019'da ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolara yükselirken, ithalat ise yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolara geriledi. Bakanlığın, 2019 yılı aralık ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Buna göre, Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) dikkate alındığında 2019'da ihracat yüzde 2,18 artarak 171 milyar 579 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 9,12 azalarak 202 milyar 704 milyon dolara düştü. Dış ticaret açığı, 2019'da ÖTS'ye göre yüzde 43,54 gerilemeyle 31 milyar 125 milyon dolar, GTS'ye göre yüzde 44,91 azalışla 29 milyar 926 milyon dolar olarak hesaplandı. Dış ticaret hacmi bu dönemde, ÖTS'ye göre yüzde 4,27 azalışla 374 milyar 283 milyon dolara, GTS'ye göre yüzde 4,21 düşüşle 390 milyar 863 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, ÖTS'ye göre 2018'de yüzde 75,3 iken geçen yıl yüzde 84,6'ya çıktı. GTS'ye göre ise aynı dönemde yüzde 76,5'ten yüzde 85,8'e yükseldi.

- En çok ihracat ve ithalat yapılan gruplar ÖTS'ye göre, 2019'da en fazla ihracat 80 milyar 202 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 69 milyar 794 milyon dolarla "tüketim malları", 20 milyar 439 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi. GTS'ye göre ise en çok ihracat yapılan grup 85 milyar 83 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" oldu. Bu grubu 72 milyar 736 milyon dolarla "tüketim malları", 21 milyar 545 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti. ÖTS'ye göre 2019'da en fazla ithalat yapılan grup, 157 milyar 895 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" olurken, bunu 25 milyar 766 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", 18 milyar 493 milyon dolarla "tüketim malları" izledi. GTS'ye göre geçen yıl en fazla ithalat 162 milyar 555 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda yapıldı. Bu grubun ardından 26 milyar 91 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", 21 milyar 197 milyon dolarla "tüketim malları" geldi. - En çok ihracat ve ithalat yapılan fasıllar

ÖTS'ye göre 2019'da en fazla ihracat yapılan fasıllar 26 milyar 176 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 16 milyar 457 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 8 milyar 730 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazları" oldu. GTS'ye göre ise aynı dönemde en fazla ihracat yapılan fasıl 26 milyar 886 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" olarak kayıtlara geçti. Bu faslı, 17 milyar 708 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 9 milyar 718 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazları" takip etti. ÖTS'ye göre ise 2019'da yıllık bazda en fazla ithalat yapılan fasıl 41 milyar 184 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti. Bu faslı 21 milyar 525 milyon dolarla, "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 13 milyar 311 milyon dolarla "kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" izledi.