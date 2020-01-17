FİNANS
  4. Ticaret Bakanlığı potansiyel ihracatçılara "mentor" olacak

Ticaret Bakanlığı potansiyel ihracatçılara "mentor" olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Pekcan: - "Aralık itibarıyla bir çalışma başlattık. Bunu 2020 yılında yaygınlaştıracağız. 20 ilimizde çalışma yaptık ve potansiyel ihracatçı olan firmalarımızı tespit ettik" - "Bunu Türkiye bazında yapacağız. Firmalarla bire bir temasa geçip onların ihracatçı olması için mentorluk yapacağız ve onlara desteklerimizi sunacağız. Onları da ihracatçı ailesinin ferdi yapmak için çalışacağız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl aralık ayı itibarıyla 20 ilde potansiyel ihracatçıların tespitine yönelik çalışma başlattıklarını belirterek, "Firmalarla bire bir temasa geçip onların ihracatçı olması için mentorluk yapacağız. Onları da ihracatçı ailesinin ferdi yapmak için çalışacağız." dedi.

Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulunun 8'nci toplantısı Bakanlığın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Bakan Pekcan'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın katıldı.

Pekcan, toplantının açılışında, 2020 yılının ilk toplantısını yaptıklarına dikkati çekerek, 2019'da sivil toplum kuruluşlarının (STK) taleplerinin hemen hemen hepsini gerçekleştirdiklerini söyledi.

2019'un küresel ticaret savaşlarının ve korumacılık önlemlerinin çok fazla olduğu bir yıl olduğunu ifade eden Pekcan, küresel ekonomide son yılların en düşük büyüme rakamlarının kaydedildiğini dile getirdi.

- Dış ticarette 62 yılın en yüksek karşılama oranı elde edildi

Pekcan, dünya ekonomisindeki kötü gidişata rağmen Türkiye'nin 2019'u başarıyla kapattığına işaret ederek, geçen yıl 180,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, ithalatın da yüzde 9 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Pekcan, dış ticaret açığının yüzde 45 düşüşle 29 milyar 926 milyon dolara gerilediğini, dış finansman ihtiyacına da 24,4 milyar dolar pozitif katkı sağlandığını anlattı.

İhracatın büyümeye katkısının 2019'un 3. çeyreği itibariyle 4,7 puan olduğunu söyleyen Pekcan, şöyle devam etti:

"İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 76,5'ten yüzde 85,8'e yükseldi. Bu değer, son 62 yılda yakalanmış en yüksek karşılama oranıdır. Her ne kadar 2019 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatımız yüzde 0,8 düşse de 14,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. 16 AB ülkesine ticarette fazla verdik. AB ile dış ticaretimizdeki fazlamız 2018 yılında 3,9 milyardı, 2019'da ise 14,4 milyar. Yani bu değer tam 3,7 kat artmış."

- "İhracatı tabana yaymak üzere çalışıyoruz"

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı tabana yaymak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Yeni ihracatçılarla, çok daha fazla sayıda katma değerli ürünümüzle, daha geniş bir coğrafyaya, yeni pazarlara girmek istiyoruz." dedi.

Mevcut pazarlarda ilişkileri artıracaklarını dile getiren Pekcan, "Bununla ilgili çeşitli çalışmalarımız var. Esnafımıza e-ticaret eğitimleri veriyoruz. Ayrıca dış ticaret seminerleri veriyoruz. Düzenlediğimiz 94 seminere 3 bin 500 kişi katıldı. Kadın ve genç girişimcilerimize yönelik seminerlerimizden 900 kişi yararlandı." diye konuştu.

Bakan Pekcan, geçen yıl aralık ayı itibarıyla 20 ilde potansiyel ihracatçıların tespitine yönelik çalışma başlattıklarını ve 2020'de bunu yaygınlaştıracaklarını bildirdi. Pekcan, "Bunu Türkiye bazında yapacağız. Firmalarla bire bir temasa geçip onların ihracatçı olması için mentorluk yapacağız. Onlara desteklerimizi sunacağız. Onları da ihracatçı ailesinin ferdi yapmak için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Toplantıda, DEİK'in yaptığı çalışmalar üzerinde duracaklarını, "Bir Kuşak Bir Yol Projesi"ni konuşacaklarını söyleyen Pekcan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomisini derinden etkileyecek bu projeyi nasıl Türkiye lehine kullanabiliriz, nasıl pozitif katkı sağlayabiliriz? Bunları konuşacağız. YASED'in ABD'deki yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi gündemimizde olacak. Gümrüklerde dijitalleşme konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunların dışında Potansiyel İhracatçı Programı'mızı paylaşacağız. Ticaretin kolaylaştırılması için attığımız adımlar, gümrüklerdeki yenilikçi politikalar ve komşularımızla gümrük alanında çalışmalar yapıyoruz.

Toplantı, fotoğraf ve görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Türkiye’den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldıTürkiye’den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mentör, potansiyel ihracatçı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu,

En Çok Okunan Haberler

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

İBB faytoncuları işe alacak, İSPARK'ta çalışacaklar

İBB faytoncuları işe alacak, İSPARK'ta çalışacaklar

Türk şirket Rus turizm devini satın aldı

Türk şirket Rus turizm devini satın aldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BBC Studios EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Nick Percy

BBC Studios EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Nick Percy

ATO telekomünikasyon sektörünün sorununa çözüm arayışını sürdürüyor

ATO telekomünikasyon sektörünün sorununa çözüm arayışını sürdürüyor

Bakan açıkladı! Yetiştiricilere 85 milyon liralık destek bugün hesaplarda

Ödemeler bugün hesaplarda

2020 emekli maaş zamları ne zaman yatacak?

2020 emekli maaş zamları ne zaman yatacak?

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Türkiye’den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı

Türkiye’den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.