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Ticaret Bakanlığı trüf mantarı ihalesi gerçekleştirecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.12.2019 11:14 | Son Güncelleme

Dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen trüf mantarını, Ticaret Bakanlığı Van'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen 80 kilogramlık trüf mantarını ihaleyle satacak.

Ticaret Bakanlığı trüf mantarı ihalesi gerçekleştirecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu trüf mantarları "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden yarın ihaleye çıkarılacak.

İhale bir gün sürecek, mantarların satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi.

Piyasada kilogram fiyatı 2 bin avro olan trüf mantarının ihalesinde, yaklaşık 80 kilogram olan ürünlerin açık artırması 505 bin liradan (6 bin 300 lira/kilogram) başlayacak. İhaleye mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabilecek.

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde muhafaza edilen ürün için yapılacak ihale, ertesi gün saat 10.05'te sona erecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli analizleri yapılmış olan söz konusu ürünlerin ihale bedelinin, ihaleden sonra iki iş günü içerisinde ödenmesi gerekiyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
truf mantari Ticaret Bakanlığı van

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kardeşim mantarın kaçağı olurmu
bu gidişle bakanlık pazara inecek vatandastan para koparmak icin her seye el koyup kwbsi satacak... bu daha iyi gunler
mantarda mı toplayıp satmak yasak ülkemde? anlamadım. eroin etkisimi varmış mantarın ???
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