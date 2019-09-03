FİNANS

Ticaret Bakanlığı üç ürünün ithalatına gözetim uygulanmasını kararlaştırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2019 09:23 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, LED ampul, plastik torba ve bazı oyuncakların belirli CIF kıymet bedelini haiz olanların ithalatına gözetim uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı üç ürünün ithalatına gözetim uygulanmasını kararlaştırdı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan üç ayrı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, kilogram başına birim gümrük kıymeti 14 doların altında olan LED ampuller, ton başına 3,200 doların altında olan plastik torba çeşitleri ile ton başına 5,000 ile 25,000 dolar arasında değişen tutarlarda CIF kıymetinin altında oyuncakların ithalatına gözetim uygulanacak.

Söz konusu eşyalar, Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.

İTHALAT GÖZETİMİ NEDİR?

Gözetim uygulaması, bir eşyanın ithalatı esnasında, yerli üreticilerin zarar görmesini engellemek ve ithalat işleminden kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla, eşyanın ithalatında üzerinden vergi hesaplanacak kıymet ile ilgili, adet başına asgari bir fiyat belirlenmesi uygulamasıdır.

KAYNAK:REUTERS

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Ticaret Bakanlığı oyuncak İthalatta Gözetim Uygulanması

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