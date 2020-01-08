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  4. Ticaret borsalarında 527 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 527 bin ton fındık işlem gördü

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Ticaret borsalarında 527 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında ağustos-kasım döneminde 527 bin ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son 4 ayda borsalarda 527 bin 240 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 113 bin 539 tonla Sakarya'da gerçekleşirken, bu kenti 89 bin 628 ton ile Ordu ve 85 bin 951 tonla Düzce-Bolu ticaret borsaları izledi.

Söz konusu dönemde Giresun Ticaret Borsası'nda işlem gören fındık miktarı 75 bin 863 ton oldu.

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Anahtar Kelimeler:
fındık Giresun Ticaret Borsası işlem

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