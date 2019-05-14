FİNANS

Ticaret savaşı etkiledi! Bitcoin 8 bin doları aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2019 08:39 | Son Güncelleme

ABD ve Çin arasındaki yeniden ivme kazanan ticaret savaşının yarattığı belirsizliklerin etkisiyle, kripto para birimlerine olan ilgiyi artırınca, Bitcoin 8 bin doları aştı.

Ticaret savaşı etkiledi! Bitcoin 8 bin doları aştı

Mint Exchange CEO'su Harpal Sandhu, özellikle Çin'deki yatırımcların Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yöneldiklerine dikkat çekti.

Piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 8,045 doları gördükten sonra son 24 saat içinde yüzde 13.42 artışla 7,995 dolara çekildi.

Kripto para piyasalarının toplam hacmi 238 milyar doları aşarken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminin 90'ı yükseldi.

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The Global Times’da yer alan habere göre, ABD’nin Cuma günü 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarmasının ardından, Çin de karşılık olarak ek gümrük vergisiyle yanıt verdi. Önlemler kapsamında Çin’in 5,000 ürününe de yaptırım uygulayacağı belirtilirken, Çin’in ABD’den tarım ürünleri ve enerji almayı bırakabileceği, ABD ticaret hizmetini kısıtlamayı ve Boeing siparişlerini azaltmayı değerlendirdiği belirtildi. Söz konusu haberde ayrıca, Çin’in ABD tahvillerini de elden çıkarmayı gözden geçirdiği de belirtildi.

DHA

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Bitcoin abd Çin bitcoin fiyatı

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