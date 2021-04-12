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Ticaret sicili belgeleri MERSİS'ten verilecek! İşte ticaret sicil kaydı alma linki

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2021 12:04 | Son Güncelleme

Bakan Pekcan, ticaret sicili belgelerinin tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebileceğini açıkladı.

Ticaret sicili belgeleri MERSİS'ten verilecek! İşte ticaret sicil kaydı alma linki

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek." ifadesini kullandı.

TİCARET SİCİLİ BELGESİ MERSİS'TEN VERİLECEK

Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, MERSİS üzerinden yürütülen ticari işlemlerin kapsamını genişletmeye devam ettiklerini belirterek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle başlattıkları MERSİS üzerinden elektronik belge uygulamasının 5 Nisan 2021 itibarıyla 238 ticaret sicili müdürlüğünün tamamında devreye alındığını bildirdi.

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Ticaret sicili müdürlüklerine fiziki başvuru ile alınabilen ticaret sicili tasdiknamesi, iflas ve konkordato belgesi, merkez nakli belgesi, durum belgesi gibi ticaret sicili belgelerinin artık Türkiye'nin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebileceğini vurgulayan Pekcan, "Ticarette dijitalleşmeye, ticari işlemlerin daha kolay, şeffaf, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine ve ticaret sicili müdürlüklerimizin performans ve hizmet verimliliklerinin artırılmasına katkı sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

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AA

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