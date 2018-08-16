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Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.08.2018 05:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘boykot’ çağrısı Eminönü’nde anında etkisini gösterdi. Sadece Doğubank’ta 50 milyon $’lık iPhone siparişi askıya alındı. Ekim ve kasım ithalatı iptal edildi. Anadolu’dan siparişler durdu.

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

ABD ile yaşanan gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD menşeili ürünlere yönelik boykot çağrısı sıcak ticaret merkezlerinde anında etkisini gösterdi. Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ithalat maliyeti katlanan esnaf, boykot çağrılarının da etkisiyle harekete geçti. Kapalıçarşı, Tahtakale, Mahmutpaşa, Doğubank ve Eminönü'ndeki büyük ithalatçı firmalar ardı ardına kısa ve uzun vadeli siparişlerini iptal etmeye başladı. Başta iPhone olmak üzere ABD menşeli onlarca ürünün ithalatı bıçak gibi kesilmiş durumda. Esnafın verdiği bilgiye göre, Doğubank'ta faaliyet gösteren 3 büyük ithalatçı 50 milyon dolarlık iPhone siparişini iptal etti.

ANADOLU SİPARİŞ VERMİYOR

Sabah gazetesinden Metin Can'ın haberine göre, dün ABD menşeili ürünlere getirilen vergiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısı ile birlikte uzun vadeli ithalat anlaşmalarının da iptal edildiğini belirten esnaf, "Talepler bıçak gibi kesildi. Anadolu'daki alıcılar da iPhone ile olan sözleşme ve siparişlerini iptal ediyor" dedi. Raflardaki ABD ürünlerini indiren esnaf yerine yerli markaları satışa sunuyor.

STOKÇUYA TEPKİ VAR

Kurdaki ani yükselişi fırsata çevirmek isteyen bazı ithalatçılar ise ürünlerini depolarda bekletiyor. Sektörün nabzının attığı noktalarda birçok elektronik ürün tezgah altına indirilmiş durumda. Başta ofis malzemeleri olmak üzere yurtdışından ithal edilen birçok ürün piyasada bulunamıyor. İthalatçı firmaların, bayram sonrasında söz konusu ürünlere zam yapıp rafa koymayı planladığı belirtiliyor. Elektronik sektörünün kalbinin attığı Perpa'da günlük ticarette ciddi bir yavaşlama göze çarpıyor. Esnafa göre durgunluğun sebebi talep eksikliği değil. Başını elektroniğin çektiği birçok sektör, döviz artışını fırsata çevirmek amacıyla piyasaya mal vermeyi kesti.

7 MİLYAR DOLAR HARCADIK

10 yıldır hayatımızda olan iPhone'lar Türkiye'de 10 milyona yakın kişiye ulaştı. Türkiye'nin 10 yıllık cep telefonu ithalat faturası içinde Apple'ın iPhone modelleri için ödenen toplam tutarın ise 7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

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