Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

ABD ile yaşanan gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD menşeili ürünlere yönelik boykot çağrısı sıcak ticaret merkezlerinde anında etkisini gösterdi. Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ithalat maliyeti katlanan esnaf, boykot çağrılarının da etkisiyle harekete geçti. Kapalıçarşı, Tahtakale, Mahmutpaşa, Doğubank ve Eminönü'ndeki büyük ithalatçı firmalar ardı ardına kısa ve uzun vadeli siparişlerini iptal etmeye başladı. Başta iPhone olmak üzere ABD menşeli onlarca ürünün ithalatı bıçak gibi kesilmiş durumda. Esnafın verdiği bilgiye göre, Doğubank'ta faaliyet gösteren 3 büyük ithalatçı 50 milyon dolarlık iPhone siparişini iptal etti.

ANADOLU SİPARİŞ VERMİYOR

Sabah gazetesinden Metin Can'ın haberine göre, dün ABD menşeili ürünlere getirilen vergiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısı ile birlikte uzun vadeli ithalat anlaşmalarının da iptal edildiğini belirten esnaf, "Talepler bıçak gibi kesildi. Anadolu'daki alıcılar da iPhone ile olan sözleşme ve siparişlerini iptal ediyor" dedi. Raflardaki ABD ürünlerini indiren esnaf yerine yerli markaları satışa sunuyor.