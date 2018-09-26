Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

Şirketler bu anlaşma ile birden çok banka ve finansal kuruluşuna olan nakdi veya gayrinakdi kredilerinin tamamını tek bir anlaşma ile yeniden yapılandırılabilecektir. Bu durum, borçlu şirketlerin bütün borçları için ek finansman ile bir çözüme fırsat verebilecek, alacaklı bankaların birlikte hareket etmesini sağlamak suretiyle yapılandırma kararını alırken daha rahat davranmalarını sağlayacak.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Bir veya daha çok finansal kuruluşa nakdi/gayrinakdi 100 Milyon lira ve üzerinde ticari kredi borcu olan bütün borçlular Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamında yer alıyor. Ayrıca diğer gerçek/tüzel kişi alacaklılar da istemeleri durumunda anlaşmaya katılabiliyor.

Borçlu ile alacaklılar arasında yapılacak “Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi” ile ek finansman ve önlemlerin tamamı alacaklılar tarafından alınabiliyor. Borçluların alınacak bazı tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesi de amaçlanıyor.

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI NELER?

Mazars Denge Ankara Vergi Ortağı Yeminli Mali Maşavir (YMM) İlyas Emre Yayla’nın açıklamasına göre yeniden yapılandırmanın avantajları şöyle: