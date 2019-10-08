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TİGEM 16 safkan Arap tayını toplam 3.5 milyon liraya sattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2019 21:02 | Son Güncelleme

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) satışa çıkardığı 16 safkan Arap tayı, toplam yaklaşık 3.5 milyon liraya satıldı. TİGEM'in İstanbul Veliefendi Hipodrumu'nda düzenlediği açık artırmada, en yüksek ücret 560 bin lira ile Bosna Hersek adlı safkan Arap tayına ödendi.

Düzenlenen ihalenin ardından DHA'nın sorularını yanıtlayan TİGEM Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, "Bugün Sultansuyu Tarım işletmemizin 16 tane safkan elit koşu tayının satışını gerçekleştirdik; 16 tayımızı yaklaşık 3 milyon 445 bin liraya sattık. Bizim için rakamlar oldukça sevindirici. Atçılık camiasının ciddi ilgisi ile karşılaştık. Atlarımızı alan katılımcılara hayırlı olsun diyorum. Çok güzel bir satış oldu. Bundan sonra 22 Ekim'de Anadolu Tarım İşletmemizin 16 tane safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleşecek. Oraya da yoğun bir ilgi bekliyoruz. Atçılık camiası için, TİGEM için ve Tarım bakanlığımız için çok güzel gelişmeler oldu. Daha fazlasını da bekliyoruz."

YAPILAN SATIŞLARDAN 17 MİLYON LİRA GELİR SAĞLANDI

TİGEM’den yapılan açıklamaya göre, Bursa Karacabey, Eskişehir Anadolu ve Malatya Sultansuyu Tarım İşletmelerinde, toplam 32 baş aygır ve 376 baş kısrakla safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılıyor:

"TİGEM işletmelerinde şampiyon aygır ve kısraklardan şampiyon taylar yetiştiriliyor. Özgünhan, Turbo, Ayabakan, Sonalp, Tamerinoğlu, Altaha, Ateştopu, Baba Mevlüt gibi şampiyon aygırları bünyesinde bulunduran TİGEM, bu aygırlardan Denizim, Ateşbibi, Taçser, Altıncıhis, Sürgüntay ve Memduhağa gibi başarılı taylar elde etti. TİGEM her yıl, Karacabey Tarım İşletmesinde 4 kez koşu tayı satışı, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda ise 3 kez elit tay satışı olmak üzere yılda toplam 7 kez tay satışı gerçekleştiriyor."

Bu kapsamda 2019 yılı safkan Arap elit tay satışlarının ikincisinde, Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirilen safkan taylar ortalama 215 bin lira fiyatla 16 baş 2’li erkek tay satışından toplam 3 milyon 445 bin TL gelir elde edildi.

Oldukça çekişmeli geçen satışlarda en yüksek fiyatla alıcı bulan ‘Bosna Hersek’ adlı tay 560 bin TL’ye Fatih Çiftçi tarafından satın alındı. Bosna Hersek’i, 340 bin TL ile ‘Kotku’ ve 330 bin TL ile ‘Gülbaba’ isimli elit taylar takip etti.

TİGEM açıklamasına göre, 2019 yılında toplam 6 defa tay satışı yapıldı ve bu satışlarda 215 adet koşu ve elit tay satışından toplam 17 milyon 274 bin lira gelir elde edildi. Anadolu Tarım İşletmesi’nin elit tayları ise 22 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda satışa sunulacak.

"TİGEM KAZANSIN, ÜLKEMİZ KAZANSIN, HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Ali Osman Kıyak, açık artımanın başında yaptığı konuşmada, "TİGEM'in değerli üyeleri ve misafirler hepiniz hoş geldiniz. Sultansuyu işletmemizin yetiştirdiği 16 tane Safkan Arap atlarının satışı için buradayız" dedi ve şunları söyledi:

"Bundan önce yaptığımız birkaç ihalede, ihale kanunuyla ilgili maddeleri hatırlatmamızda bazı arkadaşlarımızın alınganlık gösterdiğini duyduk. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Anayasa'nın ikinci maddesinde belirtildiği gibi bir hukuk devletidir. Hukuk herkesi bağlar. Kanunlar herkesi bağlar. Sizi de bizi de bağlar. Dolayısıyla ihalenin şartlarıyla ilgili yapmış olduğumuz hatırlatmalardan hiç kimsenin bir alınganlık göstermemesi icap eder. Dolayısıyla burada ihalenin usul ve şartlarını her zaman olduğu gibi hem sizlere hem de kendimize hatırlatmak durumundayız. Bu satışlar size de, bize de, TİGEM’e ve de ülkemize de hayırlı olur ve güzel kazançlar sağlar. Özellikle belirtmek istiyorum ki ihaleyle ilgili, Türk Ceza Kanunu'nun 235. maddesi; hileli davranışlarla ihaleye katılma yeterliliğine ve koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmayı engellemek, tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak, emir veya tehdit kullanmak ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla ihaleye katılma, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olan kişileri engellemek, ihaleye katılan kişilerin özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları kesinle yasaktır ve suçtur.

"Türk Ceza Kanunu'nun 235’e 1.’inci maddesine göre kamu, kurum veya kuruluşlar adına yapılan, mal veya hizmet, alım veya satımlarla ya da kiralamalara ilişkin ihaleleriyle ihaleye fesat karıştıran kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Kanun herkesi ilgilendirir.

"Buranın ortamına, buranın güzelliğine hiç kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Biz buradayız, ihale komisyonumuz burada, basın burada, gayet açık bir şekilde ihalemizi gerçekleştireceğiz.

"Devlet herkese eşit mesafededir. Buradaki satışlarımızın sizlere arap atçılığına hayırlı olmasını diliyorum. Siz kazanın, TİGEM kazansın, ülkemiz kazansın, hayırlara vesile olsun."

Tay Açılış Fiyatı Satış Fiyatı Alıcı

  1. Yalazalp 60 Bin TL 110 Bin TL Ali Galip Ercan

  2. Canfaruk 80 Bin TL 80 Bin TL Müslim Caymaz

  3. Olgunalp 50 Bin TL 80 Bin TL * Mehmet Şirin Dinç

  • Yalvaçhan 60 Bin TL 160 Bin TL Ahmet Aydoğdu

  • Özgürkafkas 50 Bin TL 75 Bin TL Kaya Dünyası

  • Bosna Hersek 100 Bin TL 560 Bin TL * Fatih Çiftçi

  • Şanarhan 100 Bin TL 210 Bin TL Nejdet Duran

  • Poyrazgülü 80 Bin TL 280 Bin TL Davut Yıldırım

  • Seçerbey 150 Bin TL 180 Bin TL Gökhan Ayveroğlu

  • Kotku 100 Bin TL 340 Bin TL Murat Gülen

  • Gülbaba 100 Bin TL 330 Bin TL Tarkan Hasan

  • Gençsoy 100 Bin TL 200 Bin TL Kaya Dünyası

  • Köşkeroğlu 50 Bin TL 100 Bin TL Cengiz Deniz

  • Ömerdede 100 Bin TL 300 Bin TL Ahmet Gökhan Erkoç

  • Aypars 80 Bin TL 130 Bin TL Ümit Arslan

  • Taşan 80 Bin TL 300 Bin TL Ziya Girik

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    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tigem Safkan Arap Tayı Arap tayı Bosna-Hersek

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