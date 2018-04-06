TİM 6 banka ile kredi protokolü imzalayacak

Başbakan Binali Yıldırım ise geçtiğimiz günlerde yeni kredi paketini açıklamıştı. Yeni düzenlenen pakette faiz oranı yüzde 11.88 olarak, gerçekleşti. Kredi ödemesi ise 6 ay sonunda başlayacak.

TİM’in protokolün imza töreni ilgili gönderdiği basın davetinde yer alan bilgiye göre, söz konusu protokol İş Bankası, Albaraka Türk, Akbank, Şekerbank, Vakıfbank ve Halk Bankası ile 11 Nisan’da imzalanacak.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, TİM 71,000 ihracatçı firmanın finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bugüne kadar beş banka ile anlaşma sağlamıştı.

Protokol ile ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması, TİM çatısı altında bankalardan ayrıcalıklı ve özel ürünler sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

(Kaynak: REUTERS)