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  4. TİM Başkanı Gülle: “200 milyar dolar rakamlı endüstri görmek istiyoruz”

TİM Başkanı Gülle: “200 milyar dolar rakamlı endüstri görmek istiyoruz”

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İhracatçının bir dediği iki edilmiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İhracatçının bir dediği iki edilmiyor. Bundan sonra bize düşen daha fazla ihracat ve ilk evvelde 200 milyar dolarlı rakamları gerçekleştirmiş endüstri görmek istiyoruz” dedi.

LeShow Deri ve Moda Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Fuar yerli ve yabancı birçok katılımcı bir araya getirdi. Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay geçen sene ihracatta 180.5 milyar dolar seviyesine ulaşıldığını hatırlatarak, "Dünyadaki en büyük ihracatçı ülkenin ihracatı yüzde 2.06 oranında azalırken Türkiye ihracatını 2.04 oranında arttırmayı başardı. Bu fuarları önümüzdeki yıllarda daha da çok genişletmeliyiz. Katılımı daha fazla ayakta tutmalıyız. Ticaret merkezleri açıyoruz. Katılımcı bulmak için başkanımızla beraber iş adamlarımıza gidip bunları anlatmaya çalışıyoruz. 2020 yılı hedefimiz 190 milyar dolar. Bu hedefi ancak sizlerle gerçekleştirebiliriz. Bu dinamik ihracatçılarımızı ve iş insanlarımızı gördüğümüz zaman böyle güzel uluslararası fuarların Türkiye’de organize edildiğini gördüğümüz zaman bizlerde çok gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Geçen yıl büyük ekonomilerin ihracat düşüşlerine rağmen Türkiye olarak 180.5 milyar dolarla yılı tamamladık. Buna rağmen İhracatçının bir dediği iki edilmiyor. Bundan sonra bize düşen ise daha fazla ihracat ve ilk evvelde 200 milyar dolarlı rakamları gerçekleştirmiş endüstri görmek istiyoruz” dedi.

“Geçen yıl büyük ekonomilerin ihracat düşüşlerine rağmen Türkiye olarak 180.5 milyar dolarla yılı tamamladık”
Geçen yıl ticaret savaşları neticesinde dünya ticaretlerinin 1.9 trilyon dolar ticaretten etkilediğini vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanı İsmail Gülle, “Bu dünya ticaretinin yüzde 10 ‘u demek oluyor. Yüzde 10 ticarette çok önemli vergiler ve etkilenmeler oluyor. Bunun etkisiyle geçen yıl, dünyada büyük ekonomilerin yüzde 50’sinde çok ciddi ihracat düşüşleri gerçekleşti. Buna rağmen ihracatımızı geçen yıl yüzde 2’nin üzerinde arttırdık. Hedef olan rakama yaklaşarak 180.5 milyar dolarla yılı tamamladık. Bu bir cumhuriyet tarihi rekoruydu. Dünyada 216 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu demek oluyor ki biz bu malı satabiliyoruz. Geçen sene özellikle deri sektörümüzün kürk ürünlerinde ki ÖTV’nin kaldırılması ile ilgili yıllardan beri süren talebi vardı. Bu sorunu da uzun uğraşlar sonunda çözümünü gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“İlk evvelde 200 milyar dolarlı rakamları gerçekleştirmiş bir endüstri istiyoruz”
Amerika gibi dünyanın en büyük alıcısı olan pazarlarda büyük imalatçımızı göremediklerini de belirten Gülle, “Devletin yüzde 75’i kadar desteklediği bir desteğin kullanılmamasında ki düşünceyi gerçekten öğrenmek isteriz. Biz bu sektörü büyütmek, geliştirmek ve ihracatını arttırmak adına sürekli projeler yapıyoruz. İhracatçının bir dediği iki edilmiyor. Özelikle yeşil pasaport konusunda rakamın 500 bin dolara indirilmesi, dört güne çıkartılması ve pek çok sektöre sorunun çözüldüğünü ve hayat bulduğunu görüyoruz. Bundan sonra bize düşen daha fazla ihracat ve ilk evvelde 200 milyar dolarlı rakamları gerçekleştirmiş bir endüstri istiyoruz. Ben bu başarılı organizasyonun da bu söylediklerimizin çerçevesinde bunun altını dolduracak potansiyelde ve genişlikte olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

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