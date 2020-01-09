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  4. TİM Başkanı Gülle: "Türkiye'nin Otomobili'nin ihracatını gerçekleştirmek ve onu dünyaya tanıtarak satmak bizim için çok gurur verici olacak."

TİM Başkanı Gülle: "Türkiye'nin Otomobili'nin ihracatını gerçekleştirmek ve onu dünyaya tanıtarak satmak bizim için çok gurur verici olacak."

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

TİM Başkanı Gülle: "Türkiye'nin Otomobili'nin ihracatını gerçekleştirmek ve onu dünyaya tanıtarak satmak bizim için çok gurur verici olacak."


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