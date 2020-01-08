TİM ihracatta inovasyon için akademisyenlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'de inovasyonu ve geleceği konuşmak için Türkiye’nin önde gelen 28 üniversitesinin rektörü ve 25 teknoparkın genel müdürleriyle bir araya geldi.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye'de inovasyon ekosisteminin en büyük buluşması olan “Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğine yeni bir bakış açısı kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

TİM, nisan ayında gerçekleşecek etkinlik öncesinde aralarında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin’in aralarında olduğu 28 üniversitenin rektörü ve rektör yardımcıları ve 21 teknoparkın genel müdürleri ile bir araya geldi ve İnovasyon Haftası 2020 hakkında akademisyenlerin görüşlerini aldı.

Katılımcı rektörler, teknopark ve TTO müdürleri, etkinliğin stratejik partnerleri, TİM Danışmanları ile İnovasyon Komitesinin temsilcileri ise Türkiye İnovasyon Haftası 2020 etkinlik içeriğinin zenginleştirilmesi adına görüşlerini dile getirdi.