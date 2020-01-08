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  4. TİM "inovasyon haftası" için akademisyenlerle buluştu

TİM "inovasyon haftası" için akademisyenlerle buluştu

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Nisan ayında gerçekleşecek “Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliği öncesinde rektör, rektör yardımcıları ve teknopark genel müdürleri ile bir araya geldi.

TİM "inovasyon haftası" için akademisyenlerle buluştu

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Nisan ayında gerçekleşecek “Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliği öncesinde rektör, rektör yardımcıları ve teknopark genel müdürleri ile bir araya geldi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, İnovasyon Haftasını bu yıl kapsamını daha da genişleterek, Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
İsmail Gülle, “İnovasyon Haftasını planlarken akademisyenlerimizin fikirlerini almaya, işin mutfağında olan teknoparklarımızın ve teknokentlerimizin tecrübelerinden yararlanmaya özellikle önem veriyoruz ve doğal paydaşlarımız olarak görüyoruz. Etkinliğimizin başarıya ulaşması için sunacakları katkılar bizim için büyük önem taşıyor” derken sözlerine şöyle devam etti:
“Üniversitelerimiz bünyesinde bulunan teknoparklar, teknokentler, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri, araştırma merkezleri, inovasyon ve girişimcilik merkezleri ve bünyelerindeki firma temsilerinin de aktif katılımları için, kıymetli desteklerinizi bekliyoruz. Tüm paydaşlarımızdan, kendilerine ayrılacak alanlarda başarılı, yenilikçi, iddialı projelerin sergilenmesi için özel bir çaba bekliyoruz. Stantlarda üniversite ve teknokent bünyesinde yapılan projelerden en az bir proje sergilenmesi en büyük temennimiz.”
Hedeflerinin ihracat hacmini katma değer ve teknolojik yoğunluk bakımından artırarak daha nitelikli hale getirmek olduğunu belirten Gülle, “İhracatımızın hacim artışı kadar, katma değer ve kalite olarak da artması, kilogram değerini yükseltirken, fiyat rekabetinin de ötesine geçmemize olanak sunuyor. Artık geleneksel hale getirdiğimiz ve ülkemizin en kapsamlı uluslararası etkinliği haline gelen İnovasyon Haftamız bu yüzden bizler için büyük önem taşıyor” dedi.
2012 yılından bu yana inovasyon haftalarında, firmalardan öğrencilere, üniversitelerden girişimcilere her kesimi aynı çatı altında toplayan bir organizasyonu hayata geçirdiklerini aktaran İsmail Gülle şunları söyledi: “Yedi yılda; 140’ı yabancı 570’ü ise yerli olmak üzere toplam 710 konuşmacıyı misafir ettik. Farklı yıllarda İrlanda, Hollanda, İsviçre, Finlandiya ve Fransa ile stratejik ortaklık yaparak ekosistemleri tek bir platformda buluşturduk, olası iş fırsatlarına zemin hazırladık. Her sene 140 üniversitemizden sayıları 3 bine ulaşan İnovaTİM öğrencilerimiz, gönüllü olarak aktif görev aldı. Sadece geçen yılki etkinliğimizde 45’den fazla panel ve konferansa 101 yerli ve yabancı konuşmacıya yer verdik, 40 bin ziyaretçiyi ağırladık. Yine geçen yılki organizasyonumuz,30’dan fazla Teknopark, Teknokent ve Üniversite’nin katılımı gerçekleşti. 6 Sergi ve Enstalasyon izleme imkanına kavuştuk. Bu yıl İnovasyon Haftasını daha geniş bir katılımla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” (Fotoğraflı)

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