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  4. TİM: Yıllık ihracat yüzde 2.0 artışla 180.5 milyar dolara yükseldi

TİM: Yıllık ihracat yüzde 2.0 artışla 180.5 milyar dolara yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2019 yılı Aralık ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.87 artışla 15 milyar 385 milyon dolara, yıllık ihracat da yüzde 2.0 artışla 180 milyar 468 milyon dolara yükseldi.

TİM: Yıllık ihracat yüzde 2.0 artışla 180.5 milyar dolara yükseldi

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2019 yılı Aralık ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.87 artışla 15 milyar 385 milyon dolara, yıllık ihracat da yüzde 2.0 artışla 180 milyar 468 milyon dolara yükseldi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla Aralık ayı geçici dış ticaret verilerini Ankara’da açıkladı. Tüm zamanların en yüksek Aralık ayı ihracatına ulaşılırken, 2019 yılının tamamında ihracat 180 milyar 468 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihi rekorunu tazeledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, küresel ticaretteki tüm zorluklara rağmen, ihracat ailesinin 90 bini aşkın üyesiyle birlikte her ay kırılan ihracat rekorlarını, 2019 yılının sonunda yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruyla taçlandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi ve ekledi:
"2019 yılında; ihracatın tabana yayılması, ekonomik modellere dayalı raporlar ile ihracatçılarımızın yeni pazarlara yönlendirilmesi, inovasyon, Ar-Ge ve ihracatta yerli ve milli teknolojinin yaygınlaşması gibi konular ana gündemimizi oluşturdu.
"İhracat 2019 raporuyla başlattığımız, kapsamlı ve hedef pazarlara yönelik ülke raporlarını da, ticaret heyetleri programımıza göre organize edip 2020 yılının her ayında en az 2 rapor çıkartacak şekilde bir takvim oluşturduk.
"61 birlik başkanımızı stratejik pazarlarda fahri ihracat elçisi olarak görevlendirdik, ilgili ülkelerdeki fırsatları, edindikleri tecrübe ve bilgiyi ihracatçılarımıza daha hızlı ve daha net bir şekilde sunacaklar.
"40 ülkeye 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştirdik. 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayımızı ise 18’de koruduk. 2019 yılında Trabzon ilimiz, 1 milyar dolar barajını aşmayı başaran illerimiz arasına katıldı.
"2020 yılında bu illerimize yoğunlaşarak, ihracatçı birliklerimizle, ihracat farkındalığını arttıracak ve çok amaçlı hizmet verecek yeni nesil ofislerimizi ve olmayan illerimizde Eximbank şubelerini hayata geçirmek istiyoruz.
"23 sektörümüzün 1 milyar dolar ihracatı aştı. 2018’dan farklı olarak, Gemi ve Yat sektörü ihracatını yüzde 5,2 artırarak 1 milyar dolar sınırını aştı.
"Kimya, Demir-Demirdışı, Makine, Hububat, Mobilya, İklimlendirme, Çimento, Savunma, Halı, Su Ürünleri, Süs Bitkileri olmak üzere 11 sektörümüzün 2019 yılında Cumhuriyet tarihi rekoru kırmaları, sektörlerimizin küresel ölçekte verdikleri yoğun mücadelenin en anlamlı sonucu.
"Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz, KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimlerimiz ve TİM Anadolu Meclislerimiz ihracatın vazgeçilmezliği noktasında güçlü bir farkındalık oluşturdu.
"Bu sayede 2019’da ihracatçı firma sayımız yüzde 9.3 arttı; kayıtlarımıza göre tam 17 bin 544 firmamız bu yıl ilk defa ihracata merhaba dedi.
"Bu firmalarımızın ihracat rakamı ise 4 milyar 345 milyon dolar oldu. Bu rakamlar; yürüttüğümüz ihracat seferberliği çalışmamızın kadar etkili bir şekilde sonuca ulaştığının, en motive edici göstergesidir."
TİM verilerine göre, Aralık’ta;
- 2.5 milyar dolarla otomotiv sektörü öne çıktı.
Bu sektörü;
- 1.8 milyar dolarla kimyevi maddeler,
- 1.3 milyar dolarla hazırgiyim,
- 1.1 milyar dolarla çelik,
- 978 milyon dolarla elektrik elektronik sektörü izledi.
Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında birinci sırada yüzde 44.3 pay ile AB yer aldı. İhracatta Ortadoğu ülkelerinin payı 6 puan artışla yüzde 21.5’e yükselirken, diğer Avrupa ülkelerinin payı 4.5 puan artışla yüzde 7.6’ya yükseldi.
Aralık ayında ihracat miktar bazında yüzde 3.8 artışla 12.2 milyon tona ulaştı.
TL ile ihracat ise 4.6 milyar liraya ulaştı. TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 179 oldu. (Fotoğraflı)

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