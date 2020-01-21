TİMDER Akademi'den sektör çalışanlarına meslek eğitimi

İstanbul, 21 Ocak (DHA) - Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği'nin (TİMDER) sektör çalışanlarına eğitim verilen Akademi’de yaklaşık 10 bin sektör çalışanı mesleki gelişim eğitimi aldı. TİMDER Akademi'nin, Bayi Gelişim Programı ve İstanbul Üniversitesi ile birlikte hayata geçirilen üksek Okul projesi bulunuyor.

TİMDER Akademi'de ayrıca, Bayi Gelişim Programı çerçevesinde, “Pazarlama ve Satış”, “Yönetim ve planlama”, “Dış Ticaret” ve “Dijital Dönüşüm” olmak üzere 4 ayrı başlıkta 17 eğitim sunuluyor.

TİMDER Yüksekokul projesinde ise, üniversite öğrencilerinin okuldan, tesisat ve inşaat malzemeleri sektörünü tanıyarak mezun olması hedefleniyor. Proje kapsamında verilen eğitimleri desteklemek amacıyla İstanbul Üniversitesi’ne bir de laboratuvar kuruldu.

Türkiye’nin önde gelen radyatör üreticilerinden Termo Teknik, sektörün gelişimine destek olmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenleyen TİMDER Akademi’ye sponsor oldu.

Termo Teknik Bayi Kanalı Satış Müdürü Cem Bayramoğlu, sektörün eğitimine her zaman yüksek önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Termo Teknik olarak, 200’ün üzerinde bayi ve 500’ün üzerinde satış noktası ile Türkiye’nin tamamında tüketiciye ulaşıyor ve başta bayilerimiz olmak üzere ısıtma sektörü uzmanlarının eğitimine önem veriyor, bu amaçla neredeyse her yıl periyodik olarak ülke çapında seminerler düzenliyoruz.

"Kurduğu Akademi ile 10 bine yakın sektör çalışanının gelişimine katkı sunan ve sektörümüzün hizmet kalitesini yukarı çeken TİMDER’in eğitim faaliyetine destek verdiğimiz için mutluyuz.

"Bu desteği, sektörün lider şirketlerinden birisi olmanın gereği olarak görüyoruz. TİMDER Akademi’nin zengin eğitim programından bayilerimizin de yararlanması için girişimde bulunacağız.”

Çorlu’da, altı üretim bandına sahip dünyanın en büyük panel radyatör fabrikasında üretim yapan Termo Teknik, panel radyatörün yanı sıra yüksek verimli kombi ve kazan serisini de Türk tüketicisine sunuyor.

Türkiye ile Avrupa’nın en büyük ısı sistemleri tedarikçileri arasında bulunan Termo Teknik ürünlerini Çin’den Şili’ye, Avustralya’dan Kanada’ya kadar geniş bir coğrafyada; aralarında ABD ve Rusya’nın da bulunduğu 50’yi aşkın ülkeye ihraç ediyor. (Fotoğraflı)

