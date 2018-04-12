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Tıp mezunlarına atama müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2018 09:38 | Son Güncelleme

Güvenlik soruşturmaları aylardır sürdüğü için zorunlu hizmet ataması yapılmayan ve nedenle mesleklerine başlayamayan yaklaşık 1000 tıp fakültesi mezunu genç doktor adayına umut doğdu.

Tıp mezunlarına atama müjdesi

Altı yıllık zorlu bir eğitimin ardından tıp fakültelerini bitiren ve zorunlu hizmetlerini yapmak için Sağlık Bakanlığı’na başvuran 1000 kadar doktor adayı güvenlik soruşturmasından dolayı aylardır atanmayı bekliyordu.

ERDOĞAN: GEREĞİNİ YAPIN

Bu durum AK Parti’nin doktor kökenli milletvekillerinin dikkatini çekti. Konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a taşıyan milletvekilleri, güvenlik soruşturmalarında, haklarında soruşturma, kovuşturma olmayan, dava açılmayan doktorların atanmasının engellenmesi veya gecikmesine ilişkin sorunu aktardılar.

Konu ile ilgili Erdoğan'ın "bu sorunu çözün” dediği öğrenildi. Bunun üzerine doktor atamalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Komisyonu bir toplantı daha yaptı. 900 doktor adayının atama noktasına geldiği, 100 doktor adayının güvenlik soruşturmasının da yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Atamaları geciken doktorlarla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Komisyonumuz bu konuda hakkâniyetle çalışıyor. Güvenlik soruşturmalarının gecikmesinden kaynaklanan sorunlar vardı. Bu konuda gerekli adımları atıyoruz, merak etmeyin” dedi.

(Kaynak:Haber7)

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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