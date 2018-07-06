Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Yurtiçinde alkollü içkilerin vergisine büyük zam yapan hükümet, havaalanı ve çıkış kapılarındaki gümrüksüz satış mağazalarına yerli firmaların sattığı içki ve sigaranın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi'ni (KDV) kaldırdı.eRYurtiçindeki rakı ve şarap fabrikalarının gümrüksüz satış mağazaları olarak bilinen free shop'lara (duty free) yaptıkları mal sevkiyatı ihracat kabul edilecek ve vergi alınmayacak. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yeni sistemin fiyatlarda düşüş sağlaması bekleniyor. Maliye Bakanlığı, ÖTV'nin 3 ve 4 nolu listesindeki malların gümrüksüz satış mağazalarına satışını düzenleyen tebliğde değişikliğe gitti. ÖTV'nin 3 nolu listesinde alkollü ve alkolsüz içkilerle tütün ve sigaralar, 4 nolu listesinde ise havyardan cep telefonuna, tırnak makasından tıraş makinelerine kadar birçok ürün bulunuyor. Tebliğde yapılan değişikliğe göre yurtiçinde üretilen içki, sigara, cep telefonu ve tırnak makası dahil listelerde yer alan tüm ürünler artık gümrüksüz satış mağazalarına ÖTV'siz satılacak. Bu satışlara KDV de uygulanmayacak.

Alkollü içkiye ÖTV zammı YABANCININ AVANTAJI KALKTI Yeni düzenleme yapılmadan önce yurtdışında kurulu bulunan firmalar Türkiye'deki free shop'lara ÖTV ve KDV ödemeksizin mal satarken Türkiye'de kurulmuş ve üretimini ülke içerisinde yapan yerli ya da yabancı ortaklı firmalar free shop'lara sattıkları mal için ÖTV ve KDV ödemek zorunda kalıyordu. ÖTV ve KDV çok yüksek olduğu için de ülke içinde üretilen ürünler free shop'lara giremiyor, bu da haksız rekabete yol açıyordu. Bunun önlenmesi amacıyla önce geçen nisan ayında torba yasa çıkarılarak yasal zemin oluşturuldu, dün de 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Duty Free ürünlerine ÖTV istisnası RAKI ve YERLİ ŞARAP AZ DA OLSA UCUZLAR Uygulama free shop'larda satılan rakı, sigara ve şarap gibi yerli ürünleri çok büyük oranda ucuzlatmayacak. Çünkü sigara firmaları free shop'lara yurtdışında ürettikleri sigaraları sattıkları için zaten ÖTV ve KDV'siz satış yapılıyordu. Rakı'nın ise Türkiye'den değil, yurtdışından özellikle de KKTC üzerinden free shop'lara satıldığı ifade ediliyordu. Yeni düzenlemeyle, özellikle içki ve sigara direkt olarak yurtiçinden ve en kısa yoldan gümrüklere ulaştırılacağı için fiyatlara az da olsa olumlu etki yapacağı belirtiliyor.



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