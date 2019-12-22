TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada, asgari ücrete son beş yılda dört kez enflasyonun üzerinde artış yapıldığına dikkat çekilerek, bu dönemde yüzde 74'lük TÜFE artışına karşın asgari ücrete yüzde 113 zam yapıldığı vurgulandı.

Geçen yılki yüzde 26'lık artışta işverenler olarak kendilerinin de katkı verdiği anımsatılan TİSK açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin bugün ulaştığı ekonomik değerde, işçinin de işverenin de çok büyük payı var. Çalışanların yaşam koşullarının da farkındayız. Gönül ister ki tüm ücretler yükselsin. Ancak, gerçekçi ve stratejik bakış açısı ile yeni yatırım çekmemiz için, yanı başımızdaki ülkelere yatırım kaptırmamak için, makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzem."

"ASGARİ ÜCRET YATIRIM KARARLARINI ETKİLEYEN BİR KRİTER"



Asgari ücretin başta istihdam olmak üzere birçok ekonomik göstergeyi etkilediğine dikkati çeken TİSK Yönetim Kurulunca şunlar kaydedildi:

"Yeni Ekonomik Program'ın hedeflerine ulaşmak, yeni yatırımlar çekmek, rekabet edilen ülkelere yatırım kaptırmamak, zor durumdaki sektörlerin üzerindeki baskıyı rahatlatmak için yeni asgari ücrette dengeler gözetilmeli. Mevcut ekonomik tablo, üretim, istihdam ve rekabet edebilirlik açısından vergisini düzenli ödeyen, çalışanın sigorta primini düzenli yatıran işletmelerin varlığını sürdürebilmesini gerekli kılıyor. Bu işletmeler yüzde 36’ya ulaşan kayıt dışılıkla da mücadele ediyor. Bu sebeple yeni asgari ücret, gerçekçi bir bakış açısıyla mevcut istihdamı koruyacak, 1,5 milyonu genç olmak üzere 4,5 milyon işsize iş sağlayacak düzeyde olmalı."