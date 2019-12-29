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  4. TİSK'in yeni yönetimi belirlendi

TİSK'in yeni yönetimi belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 15:14 | Son Güncelleme

Konfederasyonun 27. Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Özgür Burak Akkol seçildi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanlığına Özgür Burak Akkol seçildi.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyonun 27. Olağan Genel Kurulu 27-28 Aralık'ta Ankara'da yapıldı.

Seçimlerde, Yönetim Kurulu Başkanlığına Özgür Burak Akkol, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine ise Nevzat Seyok, Celal Koloğlu ve Suat Çalbıyık seçildi.

TİSK'in yeni Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu:

"Ertan İren, Ali Cüneyt Arpacıoğlu, Celal Koloğlu, Erhan Polat, Levent Kocagül, Mehmet Naci İlci, Bora Koçak, Celal Kaya, Ahmet Bayraktar, Zekeriya Sancı, İmran Okumuş, Metin Demir, Mustafa Taşkın, F. Fethi Hinginar, Cengiz Taş, Tansel Özenbay, Nadir Yürüktümen, Bekir Burak Uyguner ve Adnan Çiçek."

Denetleme Kurulu, Ramazan Yön, Erol Bakan, Aydın Fethi Baytan; Disiplin Kurulu, Osman Nemli, Recep Şükrü Ergün, Erkan Muharrem Kafadar, Oğuzhan Gürsoy ve Bahise Kurt isimlerinden oluştu.

- "Yeni nesil sendikacılık anlayışıyla çalışacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, şunları kaydetti:

"Seçilen Yönetim Kurulumuz ile 'rapor değil icraat' ilkesiyle, 'yeni nesil sendikacılık' anlayışında çalışmalarımızı sürdüreceğimize inancım tam. Ülkemizde sendikaların, sadece işçi veya işverenlere değil, topluma ve bireye hizmet veren, çevreye duyarlı kurumlar olması için öncülük etmeye ve sosyal projeler geliştirmeye hazırız. Bu dönüşüm hareketi ile çalışma hayatının refahı için dönüştürücü güç olmayı hedefliyoruz."

- Özgür Burak Akkol kimdir?

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Akkol, 2011'de Koç Üniversitesi Executive MBA programından yüksek lisans derecesini aldı.

Profesyonel iş hayatını sürdürürken Harvard Business School ile Columbia Üniversitesindeki Yönetici ve Lider Geliştirme programlarından, Columbia Business School ve London Business Schoolda Global Executive MBA'den mezun oldu.

İş yaşamına 2001'de ABD'de Nautilus Foods bünyesinde "Üretim ve Verimlilik Uzmanı" olarak başladı. Yurt dışı deneyimi sonrasında Türkiye'ye dönen Akkol, Koç Holding'e 2003'te İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katıldı. 2004-2005 yıllarında "İnsan Kaynakları Uzmanı", 2005-2009 arasında "Denetim Uzmanı" ve "Kıdemli Denetim Uzmanı" olarak çalıştı. 2009-2010 arasında "Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yöneticisi", 2010-2014 arasında ise "Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü" görevlerinde bulundu.

Nisan 2014'ten bu yana Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Akkol, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfında Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Topluluğu Spor Kulübünde Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini de yürütüyor.

Akkol, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı ve İŞKUR Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Burak Akkol TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

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