TİSK'ten asgari ücret açıklaması

22 Aralık 2017 16:34
TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücret komisyonuna ilişkin, "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklamasını yaptı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "100 TL'lik çalışan başına işveren desteğinin kesilmesi ile maliyet zaten yüzde 6 arttı" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirmeke için bugün üçüncü kez toplanıyor. 2018 yılında geçerli olacak asgari ücrete yapılacak artışla ilgili; işçi, işveren ve hükumet temsilcileri biraraya gelecek.

Komisyonun bugünkü toplantısında Türk-İş'in net bin 893 liralık teklifine karşılık işveren temsilcisi TİSK'in teklifini sunması bekleniyor.

TİSK, asgari ücretin 6 aylık dilimler halinde belirlenmesini istiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ise bir işçi için geçerli olacak asgari geçim endeksini bin 893 lira olarak açıkladı.

Şu anda geçerli olan asgari ücret net bin 404 Lira.



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.


MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 404 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. İHA

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Okuyucu Yorumları12 yorum
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    zehir zıkkım olsun sömürdüğünüz o emekler lanet olsun size insanları açlığa mahkum ettiğiniz için
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    gene asgari ücretliyi katakulleye getirecekler yazıklar olsun be
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    Oh ne ala memleket dedirtecek bir olay...Sen çalışanın emeğini verme...Elin Suriye'lisine secimlerde sana oy verecekler diye havadan ödeme yap...Nerede devlet,nerede adalet,nerede din,nerede iman ???Allah haklarımızı üzerlerinde bırakmasın,hepsinin layığını versin İnşaallah!
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    "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" dediler. Peki tamam Türkiye gerçeklerini açıklayalım.Enflasyon %12.98, açlık sınırı 1.567,45 TL yoksulluk sınırı 5.105,71 TL. Kimin maşasısınız belli değil. Orada asgari ücretlileri temsil etme yetkisine hakkıyla sahip tek bir insan yok. Bakın 'insan' diyorum insan lan.
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    TİSKiniyorum......üç krş zam yapacaksınız aylarca gündemde kalıyor...elektriğe suya doğalgaza benzine vergilere gelince bir gecede gerçekleşiyor zamlar...
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    sömürün insanları sandıkta akp,ye oy vermeyin kaybedeceğiniz ne var dahadamı aç kalacaksınız.
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    asgari ücret sabit kalsın elektrik su telefon doğalgaz otomobil elektronik eşya telefon gibi şeylerden vergi düşürülsün !!
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    1900lira altında kalırsa açlık oyunları başlatır
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    Neymiş Türkiye gerçekleri TİSK efendi. % 11 ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi değil miydik, enflasyon şu an % 13 değil mi? Ne yapar, ikisinin toplamı % 24. Ver bakalım işçine % 24. Alıştığınız Türkiye gerçeği; yalan, dolan, üç kağıt, hile hurda, rabbena-hep bana. Deprem olur, eski binalar taş gibi, yeni binalar yıkılır, 40 yıl önce üretilen musluk contasız şıkır şıkır çalışır, yeni ürettiklerinizin kafası tutanın elinde kalır. İşte sizin bahsettiğiniz ve alışkın olduğunuz Türkiye gerçeği. Gelişen teknolojiyi kendi lehinize, tüketicinin aleyhine kullanın. Hırsızlık yaşam tarzınız olmuş.
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    İşçi kardeşim; sözde seni temsil ediyor gözükerek pazarlık için masaya oturan Türk-İş 1893 Tl. talep etmişse zaten masada seni satmış demektir. Bakın ben size söyleyeyim Türk-İş in bu talebi tamamen göstermelik. 1500 liraya razı olacaklar, aha da burda size söyleyeyim. Türk-İş sizi masada sa-ta-caaaak.
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    Bakalım vekillerimize ne kadar zam gelecek.
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    hükümet ne verirse o.gerisi boşa laf kalabalığı .
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