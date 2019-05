Titanic Mardan Palace yeniden açıldı

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesinde, 2009 yılında 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, yaklaşık 6 ay önce Titanic Hotels tarafından 15 yıllığına kiralandı. İstanbul'da 7, Almanya'da 3, Bodrum'da 1 ve Antalya'da 2 oteli bulunan Titanic Hotels, Mardan Palace ile birlikte Antalya'daki otel sayısını 3'e, toplam otel sayısını ise 14'e yükseltti.

HER ŞEY DAHİLDE ULTRA LÜKS HİZMET

Yaklaşık 1,5 yıldır kapalı olan otel, 6 aylık tadilat ve yeni yatırım sürecinin ardından 'Her şey dahil sistemin ultra lüks hizmet anlayışla ilk müşterilerini aldı. Mardan Palace’ın dünyaca herkesin bildiği ve açılışıyla gündemde olan bir otel olduğunu belirten Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, oda kahvaltı olarak açılan otelin resort otele dönüştürüldüğünü, bunun için gerekli tüm yatırımların yapıldığını anlattı. Aygün, Mykonos Beach, aquapark, çocuk kulübü, alacart restoranlar, 80’e yakın cabana, SPA gibi tüm alanların en güzel eklemelerle resort otele uygun inşa edildiğini dile getirdi.

ULTRA HER ŞEY DAHİL

30 Nisan itibarıyla Titanic Mardan Palace’ın yerli ve yabancı tüm tüketicilerin hizmetine sunulduğunu kaydeden Mehmet Aygün, “Herkesi bekliyoruz. Bu otel gelip kullanılmaya değer bir otel. Her yönüyle, yapısı, inşası, personeliyle, beyaz kumlu sahilimizle, dünya standartlarının üzerinde tüketicilerimizin hizmetine hazırız. Ultra her şey dahil. Yok, yok. 1400 personelimizle beraber elinizi kaldırmaya gerek duymadan her istediğiniz önünüze gelecek. Böyle bir işletme hedefimiz var ve bunun için çok mutluyuz. Bütün dünyaya açığız" diye konuştu.