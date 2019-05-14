TKDK 400 milyon liralık hibe ilanına çıktı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu altıncı başvuru çağrı ilanına çıktı. Projeye göre, bitkisel ürünlerin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık, yenilenebilir enerji yatırımları gibi sektörlerin desteklenmesi için 400 milyon lira hibe verileceği açıklandı.

Konuyla ilgili bilgi veren TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, kurumun 8 Mayıs itibarıyla 6. başvuru çağrı ilanına çıktıklarını söyledi. Bu çağrı kapsamında çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme başlığı altında 7 ana sektörde alt sektörleri destekleyeceklerini kaydeden Güneş, çağrı bütçesi 400 milyon lira olduğunu söyledi. Güneş, çağrı kapsamında projelerin uygun harcama tutarlarının 5 bin avro ile 500 bin avro arasında gerekli olduğunu kaydetti. Güneş, “İlk başlığımız bitkisel ürünlerin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması. Bu kapsamda tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve pazarlanması, süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, fide fidan yetiştiriciliği desteklenecek. Bir diğer sektörümüz arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi işlenmesi ve paketlenmesi ve zanaatkarlık. Burada bir sürü zanaatkarlık faaliyeti destekleniyor. Ahşap işleri, burada ahşap işlerinden kastımız ahşabın kullanıldığı ve çeşitli araç gereçlerin elde edildiği ürünlerin üretilmesi. Bir diğer sektörümüz katma değerli ürünler. Bu da bizim Diyarbakır’ın yerel ürünleri destekleniyor. Et işlenme destekleniyor. Burada et işlemeden kastımız kavurma, salam, sosis imalatıdır, etin işlenmesiyle alakalı tesisler destek kapsamında. Süt işleme tesisleri 10 tona kadar süt işleme tesisleri destekleniyor” dedi.