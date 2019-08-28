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TKDK'dan Malatyalı girişimcilere 40 milyon lira hibe

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, IPARD II. projesinin 6. çağrı ilanı bütçesinden girişimcilere 40 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

TKDK'dan Malatyalı girişimcilere 40 milyon lira hibe

Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte girişimci ve yatırımcılarla çeşitli sektörlerde proje hazırlıklarının devam ettiğini ve 6. çağrı ilanının tamamlandığını söyledi.

Bu kapsamda, olumlu bulunan 38 proje için onaylanması halinde toplamda 40 milyon lira hibe verileceğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Bir hedefimizi ve hayalimizi de gerçekleştirdik. Bizim desteklediğimiz her alanda her tedbirde proje aldık. İlk olanı gerçekleştirdik. Her tedbirden proje almak bizim için önemliydi. Bu projelerle Malatya'da ilkleri oluşturmak anlamlıydı. Hayvancılıktan arıcılığa, kırsal turizmden seracılığa kadar her alanda projeler aldık. Bu projeleri değerlendirdikten sonra hayata geçireceğiz. Projenin çokluğu bizim için önemli. Bu anlamda bir sıkıntımız yok. Bu yıl itibariyle aldığımız projelerde ilk sıralarda yer alıyoruz. Ama en anlamlısı her tedbirde proje almak ve bu projeleri Malatya için örnek projeler haline getirmektir."

Projeler hayata geçtiği zaman Malatya'da önemli yatırımların gerçekleşeceğini vurgulayan Tunç, "Yaptığımız işte ne kadar fark yarattığımız bizim için önemlidir. Hamdolsun bugüne kadar yaptığımız projelerle bu farkı oluşturmaya çalıştık. Bundan sonraki amacımız da Malatya'da çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesidir. Seracılık bunun bir adımıdır. İnşallah seracılık projelerimizi hayata geçirirsek nasıl bir fark yakaladığımızı daha iyi ve net göreceğiz." diye konuştu.

KAYNAK:AA

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