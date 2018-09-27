TKDK desteğiyle modernize ettiği çiftlikte ihracata başladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan Gazi Balıtatlı, eksiklikleri nedeniyle kapanmak üzere olan tavuk çiftliğini, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe destekle AB standartlarında "yumurta tavukçuluğu" üretim tesisine dönüştürdü.

2 milyon liraya mal ettiği tesiste yumurta ihraç ediyor

1 / 10 Hazırladığı projenin TKDK İl Koordinatörlüğünce kabul edilmesinin ardından 1 milyon 130 bin lira destek alan Balıtatlı, ilçede yaklaşık 2 milyon liraya mal ettiği tesiste ürettiği yumurtaları yurt dışına satıyor.

2 / 10 Yaklaşık 3 yıl önce tesisin sağlıksız olduğu gerekçesiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kapatılacağının tebliğ edildiğini belirten Balıtatlı, üretime devam edebilmek için yeni yatırım yapma kararı aldıklarını anlattı.

3 / 10 Böyle modern bir tesisin hayallerinde bile olmadığını ancak zorlu şartların bunu gerektirdiğini vurgulayan Balıtatlı, şöyle devam etti:

4 / 10 "Bizim bu tesisi tek başımıza yapma gücümüz yoktu. İşletmemizi TKDK’den yüzde 65 destek alarak yaptık. Önceki kümesimizde ister istemez açıklarımız çoktu. Üretim kapasitemiz ve randımanımız çok düşüktü. Yeni tesisimiz AB standartlarında yapıldığı için verimimiz çok yüksek. Hayvanların ölüm düzeyi çok düşük ve yumurta kabuk kalitemiz çok iyi. Bunun dışında hayvanlarımızın yaşam alanları da çok fazla."

5 / 10 'Hem biz kazandık hem de devletimiz kazandı' Balıtatlı, önceki işletmesinde yumurta kalitesi düşük olduğu için iç piyasada bile ürün satmakta çok zorlandıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

6 / 10 "Şimdiki tesisimizde her şey değişti. 25 bin tavuktan günlük 23-24 bin yumurta elde ediyoruz. Karımız arttı. Yumurtalarımız kalitesinden dolayı iç piyasada ve yurt dışında aranır hale geldi. Yumurtalarımızı ağırlıklı olarak doğrudan Irak’a gönderiyoruz. Yine dolaylı olarak İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Katar’a satıyoruz. İhracatımızdan dolayı hem biz kazandık hem de devletimiz kazandı. Ayrıca ihracatçı firma olduğumuz için yine devletimiz pek çok destekler sağlamaya devam ediyor."

7 / 10 'AB standartlarında üretim yapılmaktadır' TKDK İl Koordinatörü Zülgari Özdemir de 2017 yılında imzaladıkları yatırım projesiyle Bolvadin’e AB standartlarında zenginleştirilmiş kafes sisteminde modern bir yumurta tavukçuluğu tesisi kazandırıldığını aktardı.

8 / 10 Projenin yaklaşık 2 milyon lira yatırımla hayata geçtiğine değinen Özdemir, şunları kaydetti: "Bu yatırımın 1 milyon 130 bin liralık kısmını hibe olarak ödedik. Ayrıca projemizde yatırımcımıza KDV desteği de sağladık. Yurt dışından gelen makine ve ekipmanlar için gümrük vergisi de ödenmedi. Şu anda tesiste 25 bin yumurta tavuğuyla AB standartlarında üretim yapılmaktadır. Ayrıca, bu tesis TKDK’mizden destek almış ilk yumurta tavukçuluğu projesi. Burada üretim gerçekten çok başarılı. Proje sahibimiz, yurt dışına yumurta ihracat ediyor. Biz de bu projeye destek verdiğimiz için gururluyuz." AA

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