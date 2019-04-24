FİNANS

TL mevduatta değişken faiz düzenlemesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Daha önce altı aydan uzun vadeli mevduat için uygulanan değişken faiz oranı, Türk lirası mevduatta üç ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta altı aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilecek.

TL mevduatta değişken faiz düzenlemesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliği ile; değişken faiz oranının, TL mevduatta üç ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta ise altı aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabileceği hüküm altına alındı.

Değişiklik öncesi, değişken faiz oranı, altı aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabiliyordu. TL mevduat ve döviz tevdiat hesapları için uygulanacak değişken faiz hesaplama yöntemi, Merkez Bankası'nın uygun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirleniyor.

KAYNAK:REUTERS

PARTNERDemet 47 oldu! Partide dikkat çeken detay...Demet 47 oldu! Partide dikkat çeken detay...
Trafik sigortasında yeni dönem! Trafik sigortasında yeni dönem!
Binlerce kişiye uyarı! Yarın sona eriyorBinlerce kişiye uyarı! Yarın sona eriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Değişken faiz resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat! İnternet satışları...

İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat! İnternet satışları...

Binlerce kişiye uyarı! Yarın sona eriyor

Binlerce kişiye uyarı! Yarın sona eriyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tellal Pazarı döviz kuruna meydan okuyor

Dövize meydan okuyor

Trafik sigortasında yeni dönem! Kuralları ihlal eden sürücüler artık daha fazla para ödeyecek!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Poşet beyannamesi süresinde yarın son!

Binlerce kişiye uyarı! Yarın sona eriyor

Konya'da 4 fuar birden açılacak

Konya'da 4 fuar birden açılacak

Son yıllarda fiyatı hiç bu kadar yükselmedi

Son yıllarda fiyatı hiç bu kadar yükselmedi

Kayıt dışı istihdam yüzde 30'lara indi

Kayıt dışı istihdam yüzde 30'lara indi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.