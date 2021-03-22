TL'de değer kaybı yüzde 15'e yaklaştı, Dolar 8 TL'yi geçti

Asya piyasalarında TL'nin değer kaybı yüzde 15'e yaklaşırken, Dolar-TL kuru 8,36 TL'ye yükseldi.Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasına piyasaların tepkisi sert oldu. Asya piyasalarında TL'nin Dolar karşısındaki değer kaybı kısa bir süreliğine yüzde 15'e kadar ulaşırken, Dolar 8,36 TL'den işlem gördü. Euro/TL kuru ise 9,76 seviyesine kadar yükseldi. TL Dolar karşısında geçen kasımdan bu yana en düşük seviyeden işlem görüyor.

Türk Lirası perşembe günü Merkez Bankası'nın fazi artırma kararı sonrası değerini artırmıştı.

Uzmalara göre, Türkiye'de sermaye kontrollerinin gündeme gelmesi olası. SEB Araştırma şirketinden analist Per Hammarlund, "Yetkili kurumların iki seçeneği var; piyasaların düzelmesi için ya faizleri kullanmaları gerekiyor ya da sermaye kontrollerini yürürlüğe koymaları" dedi. Uzman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "giderek artan otoriter tutumu" nedeniyle sermaye kontrollerinin en olası seçenek olduğunu belirtti.

Westpac senyor analisti Sean Callow ise Reuters'e açıklamasında TL'nin "Merkez Bankası'nın pozitif reel faizlerle TL'ye istikrar sağlamayacağı" endişesini taşıyan yatırımcılar tarafından "paramparça edildiğini" söyledi.