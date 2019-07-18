TMB Başkanı Yenigün, AA Ekonomi Masası'na konuk oldu

Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'na konuk olan Yenigün, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Müteahhitlik sektörünün yurt dışı serüveninin 1972'de Libya ile başladığını dile getiren Yenigün, dönemin Libya Bayındırlık Bakanının İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olduğunu ve bu sebeple ülkede iş yapılması için Türk müteahhitlerin çağrılmasını istediğini ifade etti.

Böylece sektör için önemli iş sahalarının açıldığını belirten Yenigün, Türk müteahhitlerin mevcut durumda 123 ülkede iş yaptığını bildirdi. Yenigün, "Toplamda yapılan 9 bin 800'e yakın proje 385 milyar dolara ulaştı, bu seviye gittikçe artacak." diye konuştu.

Kore, Japonya ve Çin firmalarıyla iş birliği için görüşme halinde olduklarını söyleyen Yenigün, "Bu firmalar bize 'siz de girişimcilik, know-how ve cesaret var, biz de teknoloji ve finans var, gelin birlikte birbirimizi tamamlayalım ve yurt dışına açılalım.' dediler. Bu çerçevede yeni hamleler bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yenigün, ağustos ayında Japonya'da yapılacak Afrika Zirvesi'nde ikili görüşmelerin gerçekleştirileceğini dile getirerek şöyle devam etti: