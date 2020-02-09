TMO'dan bakliyat üreticisine alım mesajı

Güldal, bakliyat üretimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yılın özellikle nohut ve yeşil mercimek gibi bakliyat ürünleri için olumlu geçtiğini belirten Güldal, ofis olarak da fiyatların düşmesini önlemek için iç piyasadan önemli miktarda nohut ve yeşil mercimek aldıklarını hatırlattı.

Güldal, iç piyasadan aldıkları ürünleri ekonomiye kazandırmak için hem iç ve dış ticarete sunduklarını hem perakende olarak satış noktalarında sattıklarını hem de talep eden marketlerin TMO'dan toptan bakliyat alabildiğini söyledi.

2018 yılında TMO'nun görev alanına bakliyatın girmesiyle özellikle nohut ve yeşil mercimekte ciddi üretim artışı olduğuna dikkati çeken Güldal, "Üretimin iç tüketimi karşılama oranında ciddi artış gerçekleşti. Bu ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarının önüne geçildi. Son iki yıldır bakliyat fiyatlarında önemli artışlar önlenirken, üretici yönünden de bir kayıp oluşmadı." dedi.

Güldal, nohut ve yeşil mercimek dışındaki bakliyat ürünlerinin üretimini artıracak şekilde planlama yaptıklarına işaret ederek, şöyle konuştu: