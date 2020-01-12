TMO Genel Müdürü Güldal: "Un fiyatları, ekmek fiyatlarının artışında gösterge değil"

DENİZ ÇİÇEK - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, un fiyatlarının ekmek fiyatlarının artışı açısından bir gösterge olmadığını belirterek, "Un fiyatlarının çok yükselmesini gerektirecek bir sebep de yok. Un fiyatlarını artırmak isteyenler için gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

Güldal, buğdayda arz talep dengesi ile un fiyatlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Buğday ve un arzında sorun olmadığını ve depolarında yeterli ürünün bulunduğunu anlatan Güldal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yeni hasat dönemine kadar ihtiyaç duyacağı buğday arzında sıkıntı yok. Herhangi bir ihtiyaç durumunda yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz. Kalite noktasındaki ihtiyaçları dış tedarik yöntemiyle telafi etme sürecimiz devam ediyor. İhtiyaç olabilecek ürünler için de gerekli bağlantılar yapıldı. İhtiyaç görülmesi halinde yetkilerimiz mevcut ancak bu yetkilerimizi, üreticinin olumsuz etkilenmemesi için hasat döneminde hiçbir şekilde kullanmayız."

Güldal, ekmeklik buğday arzı açısından darboğazın söz konusu olmadığına da dikkati çekerek, "Ekmek maliyetinde unun tesiri yüzde 26 oranında. Haliyle ekmek fiyatlarının artışında un fiyatları bir gösterge değil. Un fiyatlarının çok yükselmesini gerektirecek bir sebep yok. Un fiyatlarını artırmak isteyenler için gerekli tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.