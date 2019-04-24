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TMSF, Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

TMSF, Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 1,1 milyar lira muhammen bedel üzerinden satışa sundu

TMSF, Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 1,1 milyar lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı.

Satışa ilişkin esaslar Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, muhammen bedeli 1 milyar 100 milyon lira değerinde olan Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 10 Temmuz 2019 saat 14.30'da gerçekleştirilecek ihale ile satılacak.

Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün, Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ ve Tümsan İnşaat Madencilik San. ve Tic. AŞ'ye ait gayrimenkuller, Maliye Hazinesinin hüküm ve tasarrufundaki iki adet taşınmaz üzerinde 23 Haziran 2055 yılına kadar tesis edilmiş bulunan üst kullanım izni, menkul mallar, maden ruhsatları, haklar ile bu varlıkların tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan diğer tüm mal, hak ve varlıklar olduğu bildirildi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Adularya Enerji Üretimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

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